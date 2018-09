Berlin

Aus einem Auto ist in Berlin-Neukölln auf zwei Menschen geschossen worden. Kurz nach Mitternacht am Montag seien die Schüsse vor einer Bar auf dem Britzer Damm abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Sie seien außer Lebensgefahr.

Zu den Tätern und dem Hintergrund machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Mordkommission ermittele. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet. Demnach wurde ein Mercedes, der offenbar die Schützen verfolgte, in Mariendorf von mehreren Schüssen aus einem zweiten Auto getroffen.

Von RND/dpa