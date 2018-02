Schwarzfahrerin flieht und lässt ihr Baby zurück

Berlin. Nachdem Sicherheitsmitarbeiter am Mittwochabend eine 31-Jährige ohne gültiges Ticket in der S-Bahn der Linie S3 kontrollierten, flüchtete sie am S-Bahnhof Köpenick. Dabei ließ sie laut Bundespolizei ihr einjähriges Kind im Kinderwagen auf dem Bahnsteig zurück.

Kopfstoß gegen den Kontrolleur

Als das Kontrollteam die Frau gegen 20 Uhr am S-Bahnhof Köpenick aus dem Zug bat, versetzte ihr 36-jähriger Begleiter einem der Kontrolleure einen Kopfstoß. Diesen Moment nutzte die Frau zur Flucht. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt durch den Kopfstoß eine leicht blutende Wunde an der Lippe und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Auch Begleiter der Frau lässt das Baby zurück

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Identität des Angreifers fest und leiteten gegen den Kameruner ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Da der 36-Jährige angab, nicht der Vater des Kindes zu sein, nahmen die Beamten das Baby mit zur Dienststelle und übergaben es dort einer Mitarbeiterin des Kindernotdienstes.

Mutter holt erst Stunden später ihr Baby ab

Gegen 23:25 Uhr erschien die Mutter bei der Bundespolizei am Berliner Ostbahnhof, um ihr Kind abzuholen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Frau illegal in Deutschland aufhält. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Betrugs, Urkundenfälschung und wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt und an den Kindernotdienst verwiesen, um ihr Kind abzuholen.

