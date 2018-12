Hannover

„ Leibniz war wie ich ein großer Optimist“, sagte Klaus Meine vor der Leibniz-Preisverleihung in Hannover. „Natürlich ist es toll, seinen Handabdruck in Los Angeles neben Led Zeppelin in den Boden zu pressen, aber das hier hat eine ganz andere emotionale Tiefe.“ 2010 waren die Scorpions in den USA auf dem „ Rock Walk“ verewigt worden.

Jury: Meine hat Musikgeschichte geschrieben

Die Leibniz-Jury sagte in ihrer Begründung für die Preisverleihung an den Sänger, Meine habe mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und fast 50 Jahren Bühnenpräsenz Musikgeschichte geschrieben. Der Rocksänger habe seine internationale Popularität und Akzeptanz eingesetzt, um „Brücken kultureller Vielfalt“ zu bauen. Der Hit „Wind of Change“ der aus Hannover stammenden Band sei als „Hymne der Wende“ und erfolgreichste deutsche Single in die Geschichte eingegangen.

Mit dem Leibniz-Ring wird an den Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) erinnert. Die Auszeichnung geht jedes Jahr an eine Persönlichkeit, die mit ihrem Lebenswerk ein besonderes Zeichen gesetzt hat.

Von RND / dpa