So bieder sehen die Instagram-Kids aus

Berlin. Instagram ist nicht nur ein Paradies für Selbstdarsteller, sondern auch ein weltweites Lookbook für Lifestyle-Fetischisten. Wohnen, Essen, Reisen, Aussehen – die Fotoplattform gilt als Optimierungshilfe für all jene, denen Außenwirkung besonders wichtig ist. Ob jemand als trendbewusst, cool und interessant gilt, hängt für viele davon ab, wie instagramwürdig seine vermeintlichen Schnappschüsse sind.

Eltern dient dabei der eigene Nachwuchs oft als Vorzeigeobjekt, der häufig mit ausgewähltem Outfit vor sorgsam dekorierter Kulisse präsentiert wird. Ganz so, wie andere ihren Porsche oder ihre Luxushandtasche vorzeigen. So wird schon das Neugeborene in seinen Designerstramplern schnell zu einer Art Topmodel. Vor allem, wenn der Instagram-Account nicht nur für die Verwandtschaft, sondern für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Kritiker sehen in solchen Veröffentlichungen die Persönlichkeitsrechte der Kinder massiv verletzt.

Gut, es gibt auch Eltern, die ihre Kinder mit Matsch eingesaut, beim Sabbern, Spucken, in der Badewanne oder auf der Toilette zeigen. Angesichts dessen mag das gepostete Album eines hübsch ausstaffierten Babys oder Kleinkinds selbst Kritiker milde stimmen. Doch auch reine Modenschauen nehmen zuweilen bizarre Formen an.

Kaum raus aus der Krabbelphase, schon perfekt auf Jahrhundertwende getrimmt: Die Kindermode von Little Creative Factory macht aus Kleinkinder nostalgische Anziehpüppchen. Quelle: Instagram

Jüngstes Beispiel ist eine Art Fotowettbewerb, den das spanische Label Little Creative Factory angestoßen hat. Die Marke kultiviert mit ihren sackleinenen und samtenen Kinder-Outfits im Stil von “Unsere kleine Farm“ die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, wie sie sich auch die Wohnwarenwelt schon seit Längerem zunutze macht.

Die Menschen zieht es in die Städte, doch ein Holzhaus auf dem Land im Shabby-Chic ist der Inbegriff unserer von skandinavischen Einrichtungshäusern geprägten Hygge-Träume, in denen sich in spätsommerlichem Licht die mindestens drei Generationen umfassende Familie an einer mit Wiesenblumen und handgefertigten Keramikschüsseln bedeckten Tafel zum Essen aus eigener Ernte niederlässt.

Die ganze Familie? Nein. Die jüngeren Kinder in ihren Schürzenkleidern und Knickerbockern laufen noch eben barfuß durchs Weizenfeld oder stehen vor Urgroßmutters altem Webrahmen und blicken sinnend auf die Hinterlassenschaften längst vergangener Zeiten. In dieser Welt gibt es kein grellbuntes Plastikspielzeug und keine Playstation. Die Kinder, so scheint es, sind keine Digital Natives. Eher ziehen sie mit Botanisiertrommel und Herbarium durch die Natur, frei von Polyester auf der Haut und Whatsapp-Zwang im Kopf.

Immer ein bißchen melancholisch und ganz und gar analog: Weite Leinenhemden in verblichenen Farben prägen die Kollektion. Quelle: Instagram

Diese kleinen Maditas und Tom Sawyers sind wahre Wunderkinder, denn sie wirken immun gegen ihre offenbar smartphonewütigen Eltern, die ständig das Handy oder auch das Tablet im Anschlag haben, um Kind und Garderobe möglichst öffentlichkeitswirksam für Instagram und Co. in Szene zu setzen.

Vor einem Jahr feierte Little Creative Factory Laufstegpremiere bei der Fashion Week am Firmensitz Barcelona. “We are the Dreamers“ war die Kollektion überschrieben. Traumhaft fanden vor allem Erwachsene die Leinenkleider und Rüschenhauben in solch verschossenen Farben, dass man glatt glauben könnte, die Stoffe seien vorher ordentlich auf dem Waschbrett durchgerubbelt worden.

Weiter Lagenlook bestimmt die Kleider der Mädchen auch bei den aktuellen Modellen. Jungs tragen Bollerhosen, die von ledernen Hosenträgern gehalten werden. So weit, so niedlich. Nur warum lächelt keines der Minimodels? Sicher, weil das Label die bedeutungsschweren Worte Ethik und Nachhaltigkeit in seine Firmenphilosophie aufgenommen hat und zudem unterstreicht, “keine Trendmaschine“ zu sein.

Keine Spur von bunten Hoodies: Das Kind von Welt trägt jetzt eine Puppe seiner selbst, anstatt Selfies zu machen – wenn es nach den angesagten Kindermode-Labels geht. Quelle: ZUMA Wire

Der nostalgische Style will keine Mode sein für die Generation “Bespaß mich!“, die vorzugsweise grellbunte Bekleidungsketten-Hoodies trägt, sondern für kleine Träumer, Denker und Philosophen. Das jedenfalls suggerieren die Fotostrecken. Umso erstaunlicher ist, dass gerade eine Spaßplattform wie Instagram das spanische Label zu einem viralen Hit gemacht hat. Rund 50 000 Follower hat Little Creative Factory. Und mittlerweile jede Menge Nachahmer.

Selbst der Moderiese Zara hat für Mädchen neuerdings unförmige Karokleider mit Rüschenansatz im Angebot. Überdies gibt es plötzlich weltweit Labels, die Kinder wie bäuerlichen Nachwuchs im frühen 20. Jahrhundert einkleiden. Sie heißen Petite Soul oder Soor Ploom aus New York oder Yoli & Otis aus Australien. Stets pflegen die Kinder in den Lookbooks eher den melancholischen Gesichtsausdruck, wie zu Zeiten ihrer Ur-Ur-Großeltern, als Lächeln beim Fotografen als unfein galt.

Vielleicht sind diese Kinder tatsächlich sehr weise und nachdenklich und wissen, dass diese Art von Kleidern, die sie tragen, in ihrer Ursprungsform nie etwas mit Freiheit, Frohsinn und Abenteuer zu tun hatten: Mädchen und Jungen, die anno dazumal solch farblose Hängerchen, schlichte Hemden und grob gestrickte Jacken trugen, waren alles andere als unbeschwert. Sie spielten nicht im Weizenfeld, sondern mussten dort schwer arbeiten.

Von Kerstin Hergt