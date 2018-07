Berlin

Und der Mond erleuchtet in sattem Rot – jedenfalls hat er das am Freitagabend getan, während der längsten Mondfinsternis des Jahrhunderts. Ganze 103 Minuten dauerte das Spektakel am Nachhimmel. Zahlreiche Menschen haben sich deshalb an Aussichtpunkten, in Parks oder vor dem Fernseher versammelt, um gemeinsam die seltene Himmelskonstellation aus Blutmond, Mars und ISS zu beobachten. Sie haben es leider verpasst oder wollen das Erlebte noch mal Revue passieren lassen? Die schönsten Eindrücke im Überblick:

Zur Galerie Ganze 103 Minuten lang hielt die totale Mondfinsternis an, das Himmelsspektakel begeisterte Menschen auf dem gesamten Globus. Ein paar Eindrücke:

Astro-Alex meldet sich mit einem Schnappschuss

Gemeinsam den Blick in den Himmel

Die Menschen versammelten sich vielerorts, um gemeinsam das Himmelsschauspiel zu beobachten:

Wolkendecke und totale Finsternis

Mancherorts haben Wolken die Sicht auf den Blutmond zeitweise verdeckt und die Tatsache, dass man den Mond bei einer Finsternis auch nicht sehen kann, hat einige dann doch verwundert. Die Twitter-Nutzer haben es allerdings mit Humor genommen.

Fotokunst auf Twitter

Ein paar Twitter-User sorgten mit Fotos für eine kleine Wiedergutmachung für all jene, die eher Wolken gesehen haben:

