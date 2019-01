Berlin

Nach einem spektakulären Ausbruch aus dem Berliner Gefängnis Tegel vor knapp einem Jahr wird dort jetzt mit hochsensibler Technik kontrolliert. „Der erste Herzschlagdetektor ist im Einsatz“, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. In jedem Fahrzeug, das die Haftanstalt verlässt, erfasst das 150.000 Euro teure Gerät in Sekundenschnelle menschliche Geräusche. Damit soll erkannt werden, wenn sich ein Gefangener herausschmuggelt. Das Kontrollsystem gibt es bundesweit nur in einigen Haftanstalten.

Anfang Februar 2018 war es einem Gefangenen in Tegel gelungen, in einen Lieferwagen zu klettern und unbemerkt nach draußen zu kommen. Bei der Ausfahrt-Kontrolle des Fahrzeugs war der Ausbrecher nicht erfasst worden. Zuvor hatte er mit einer selbstgebastelten Attrappe aus Stoffresten und Toilettenpapier samt Mütze in seiner Zelle Anwesenheit vorgetäuscht. Erst Stunden später war bemerkt worden, dass der Mann fehlte. Später wurde er in Belgien gefasst.

Zwölf weitere Geräte geplant

Die Flucht hatte den Senator in Erklärungsnot gebracht – es war das zehnte Mal innerhalb von sechs Wochen, dass Häftlinge aus einem Berliner Gefängnis entkamen. Alle kehrten wieder zurück oder wurden gefasst. Zuletzt war in der Silvesternacht die Flucht eines Gefangenen gestoppt worden. Er hatte ein Fenstergitter herausgedrückt und war auf einem Dach des Gefängnisses Moabit entdeckt worden.

Auch die Haftanstalten in Moabit, Plötzensee, Heidering, die Jugendstrafanstalt sowie das Frauengefängnis sollen mit Detektoren ausgestattet werden, sagte der Grünen-Politiker. Insgesamt ist der Einsatz von zwölf Geräten geplant. Die Kosten seien mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Bis zum Jahresende sollen alle Detektoren da sein. Allein die Haftanstalt Plötzensee soll drei der Geräte bekommen – für drei verschiedene Pforten.

Hohe Investitionen in die Sicherheit

„Wir investieren in die Sicherheit der Gefängnisse“, betonte der Senator. Insgesamt seien dafür 31 Millionen Euro vorgesehen. Sicherheitszäune sollen nach einem einheitlichen Standard erneuert, Überwachungstechnik modernisiert und ein verbessertes Schlüsselsystem installiert werden. Geplant ist auch, Sonden anzuschaffen, mit denen Gefangene beim Verlassen ihres Arbeitsbereiches gecheckt werden sollen.

Die Erkennung mit einem Herzschlagdetektor ließe sich nur mit einem Training umgehen, bei dem das Herz kurzzeitig aussetze, sagte Behrendt. Er denke, dass das nicht gelingen werde. Derzeit gibt es in den Haftanstalten der Hauptstadt knapp 4000 Insassen.

Von RND/dpa