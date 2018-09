Los Angeles

Böse Zungen hatten Sophia Vegas (vormals Wollersheim) unterstellt, ihre Schwangerschaft, die sie im August bei „Promi Big Brother“ live verkündet und so ihr Aus bei der Sendung begründet hatte, sei nur ein PR-Gag. Dem ist offensichtlich nicht so.

Nachdem RTL explosiv die Blondine schon am Sonntag in Los Angeles in ihre neuen Wohnung und zur Ultraschalluntersuchung begleitet hatte, postete die Vegas nun bei Instagram den endgültigen Baby-Nachweis.

Ob es allerdings ein Junge oder ein Mädchen wird, das bleibt weiterhin das Geheimnis von Vegas und dem Vater des Kindes, dem amerikanischen Unternehmer Daniel Charlier. Übrigens: Auch als Kleinfamilie wollen Vegas und Co. in Los Angeles wohnen bleiben.

Die 31-Jährige hatte sich bei einer ihrer zahlreichen Beauty-Operationen einige Rippen entfernen lassen, um eine ultraschlanke Wespentaille zu erhalten. Das hatte zu Spekulationen geführt, eine normale Schwangerschaft sei bei ihr gar nicht möglich.

Das dementierte Sophia ebenso entschieden wie fröhlich in ihrem Instagram-Post: „Wir sind nicht beunruhigt, dass ich ein paar Rippchen weniger habe. Denn so hat unser Würmchen genug Platz sich zu entfalten.“ Mittlerweile ist Sophia Vegas im fünften Monat.

Von RND