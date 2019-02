Wismar

Vor nicht einmal zehn Jahren hatte Harry Jeske noch große Pläne: In Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten wollte der Puhdys-Gründer und langjährige Bassist der Ostrock-Band eine Lagune am Bodden gründen. Außerdem produzierte er Bambus-Möbel und veröffentlichte mit Maxie Renner (21), Tochter von Dagmar Frederic (75), die CD „Urlaub auf dem Meeresgrund“. Den Winter verbrachte Jeske bis vor kurzem noch regelmäßig in seiner Wahlheimat auf den Philippinen, dem Heimatland seiner Ehefrau Erma Jeske.

Jetzt ist Harry Jeske (81) ein Pflegefall. Wie die Bild-Zeitung berichtete, werde Jeske mehrmals pro Woche von der Tagespflege des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes der Volkssolidarität in Wismar (Vosi) betreut und sei auf einen Rollator angewiesen. Pfleger der Einrichtung, so heißt es, holen den Musiker morgens in seiner Wismarer Wohnung ab und bringen ihn am Abend wieder nach Hause. Jeske lebt seit Jahren in einer Wohnung in der Hansestadt.

Gründungsmitglied der Puhdys 1965

Laut eines Berichts des Online-Portals Thüringen24 leidet Jeske unter Diabetes und könne ohne Hilfe kaum noch laufen. Die Familie von Harry Jeske wollte den Bericht nicht kommentieren und auch von der Geschäftsleitung der Volkssolidarität gibt es zur Zeit keine Stellungnahme zur Erkrankung des Musikers.

Harry Jeske hatte die Band 1965 unter dem Namen Udo-Wendel-Combo mitgegründet. Ab 1966 tourte die Band als Puhdys. 1997 ist Harry Jeske ausgestiegen. 2016 gerieten die Puhdys wegen eines Tantiemen-Streits in die Schlagzeilen, an dem Jeske aber nicht aktiv beteiligt war.

Er hatte zu Bandzeiten unter anderem das „Lied für Generationen“ geschrieben. Zu seinem 70. Geburtstag 2007 gab Jeske bekannt, dass er unter der Menière-Krankheit (Morbus-Menière) leide und sich deswegen zurückgezogen habe. Menière ist eine Musiker-Krankheit des Innenohrs, das wegen der dauernden Beschallung geschädigt wird. Damals hatte Jeske unter Schwindel, Gleichgewichtsproblemen und Kopfschmerzen gelitten.

Mit den Puhdys habe er abgeschlossen, hatte Jeske zuletzt 2016 gesagt.

Von Michael Meyer