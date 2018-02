Sotheby’s zeigt makellosen Super-Diamanten

London. Da könnte sogar die Queen neidisch werden: Das Londoner Auktionshaus Sotheby’s zeigt seinen Besuchern derzeit einen der seltensten Diamanten der Welt. „Flawless Perfection“ (Makellose Vollendung) heißt der Edelstein, der laut Sotheby’s mehr als 100 Karat hat und Schätzungen zufolge im Privatverkauf umgerechnet mehr als 27,5 Millionen Euro einbringen könnte.

“Flawless Perfection“ soll mehr als 27,5 Millionen Euro im Privatverkauf einbringen können. Quelle: AP

Was ist ein Karat? Das metrische Karat gilt als Maßeinheit für das Gewicht von Edelsteinen. Dabei entspricht 1 metrisches Karat der Masse von 0,2 Gramm. Der Diamant „Flawless Perfection“ wiegt demnach rund 21 Gramm. Das Karat hat zwar kein gesetzliches Einheitenzeichen, in Deutschland ist hingegen das Zeichen „Kt“ gebräuchlich. In unseren Nachbarländern Schweiz und Österreich legte die Branche hingegen das Kürzel „ct“ fest.

Mit dem Verkauf des weißen Diamanten feiert das Auktionshaus das einjährige Jubiläum seiner Filiale in der Londoner New Bond Street, die auf Diamanten spezialisiert ist. „Flawless Perfection“ ist laut Sotheby’s der weltweit größte bekannte runde Diamant, der „Perfektion in allen wichtigen Kriterien - Farbe, Klarheit, Schliff und Karat“ erreicht. Mit seinen 104,34 Karat ist er der größte bisher bekannte runde Diamant dieser Qualität.

Von RND/dpa