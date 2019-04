Guanajuato

Bei einem filmreifen Raubüberfall haben Bewaffnete in Mexiko umgerechnet mehr als eine Million US-Dollar in bar erbeutet. Die vermummten Täter fuhren mit einem Geländewagen mitten auf die Landepiste des Flughafens von Guanajuato im Zentrum des Landes und stahlen 20 Millionen Peso, die gerade von einem Geldtransporter in ein Flugzeug verladen wurden, wie die Zeitschrift „Proceso“ am Donnerstag berichtete.

Danach rasten die Räuber mit Vollgas davon und durchbrachen den Sicherheitszaun am Rande des Flughafens. Auf ihrer Flucht stoppten sie später auf einer Landstraße einen Fahrer des Taxidienstes Uber und stahlen sein Auto. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Von RND / dpa