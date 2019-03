Köln/Düsseldorf

Sturmtief „Bennet“ macht in den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Montagnachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. In Köln wollen die Verantwortlichen gegen 9.00 Uhr noch einmal entscheiden, ob es weitere Einschränkungen für den Zug geben muss - eine Absage stehe aber nicht im Raum, sagte eine Sprecherin. In Düsseldorf hofft das Comitee Düsseldorfer Carneval, dass der Wind am Nachmittag höchstens noch mit Windstärke 7 weht. In der Nacht zum Montag hatte der starke Wind in Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete von zahlreichen Einsätzen.

Windstärken der Stufen 8 bis 9 erwartet

Auch am Vormittag seien im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen, sagte die Meteorologin vom Dienst am Montag. „Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab.“

Doch für die Jecken im Rheinland ist die entscheidende Frage, wann genau der Wind schwächer wird: Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Nachmittag noch mit Windstärke 8. In Düsseldorf kann der Zug aber nur bis Windstärke 7 stattfinden. Man gehe aber davon aus, dass der Zug stattfinden könne, sagte ein Sprecher. In Köln gibt es keine so klare Marke.

Start des Rosenmontagsumzugs in Koblenz wird verschoben

Im rheinland-pfälzischen Koblenz startet der Rosenmontagsumzug wegen der Sturmgefahr später. Statt um 12.11 Uhr werde der Zug erst um 14.11 Uhr starten, sagte der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann, am Montagmorgen.

Von RND/dpa