Seoul

Eigentlich sind Boybands ein fast vergessenes Relikt aus den 90er-Jahren. Dass das Konzept der tanzenden Teenager auch heute noch funktioniert, zeigt die Gruppe BTS. Die sieben Südkoreaner sind derzeit eine der erfolgreichsten Musikgruppen der Welt – und stürzen sogar Popsternchen Taylor Swift von ihrem Youtube-Thron.

Das Musikvideo ihrer neuen Single „Idol“ hat BTS nun einen Weltrekord eingebracht: Innerhalb von 24 Stunden wurde es der Videoplattform zufolge mehr als 45 Millionen mal angeklickt. Bisher war das erfolgreichste Musikvideo „Look What You Made Me Do“ von Swift, das im August 2017 43,2 Millionen Aufrufe am ersten Tag generierte.

„Idol“ ist die erste Singleauskopplung des Albums „Love Yourself: Answer“, das BTS am vergangenen Freitag veröffentlichte. Die vielen Klicks stammen aber nicht nur aus Südkorea: Die 2013 gegründete Boyband ist mit ihrem K-Pop-Sound mit Rap-Einlagen international erfolgreich, sie wurde bereits in Großbritannien und den USA mit Musikpreisen ausgezeichnet.

Mit dem aktuellen Album ist BTS nun auf Welttournee, die sie am 16. und 17. Oktober nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena führt. Beide Konzerte sind bereits ausverkauft.

Von RND/iro