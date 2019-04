Los Angeles

Die in einem Hochschul-Bestechungsskandal angeklagte US-Schauspielerin Felicity Huffman (56, „Desperate Housewives“) hat ihre Schuld eingeräumt. Nach Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft am Montag ist Huffman unter 14 Angeklagten, die in dem Betrugsprozess auf „schuldig“ plädieren werden.

Huffman, die aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler William H. Macy zwei Töchter hat, war Mitte März in Los Angeles verhaftet worden und Anfang April in Boston vor Gericht erschienen. Ihr drohen mehrere Jahre Haft und eine Geldstrafe. Mit „tiefem Bedauern und Scham“ für ihr Handeln würde sie die volle Verantwortung für ihre Taten übernehmen, erklärte Huffman am Montag in einer Mitteilung. Ihre Tochter habe „absolut“ nichts von dem Vorgehen gewusst. Huffman entschuldigte sich bei ihrer Familie.

Mehr zum Thema:

Uni-Betrugsskandal kostet Lori Loughlin TV-Rollen

Laut Anklage soll sie 15.000 Dollar (13.300 Euro) Schmiergeld gezahlt haben, um zu erreichen, dass Antworten ihrer ältesten Tochter beim landesweiten Einstufungstest SAT nachträglich aufgebessert werden. In dem Betrugsskandal sollen wohlhabende Eltern ihren Kindern unrechtmäßigen Zugang zu Elite-Universitäten verschafft haben.

Von RND/dpa