Aitoliko

Während der Sommer in Deutschland bereits zu Ende sein scheint, ist es in Griechenland vielerorts weiterhin heiß und sonnig. Auch in der westgriechischen Stadt Aitoliko, wo in diesen Tagen ein außergewöhnliches Phänomen zu bestaunen ist.

Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen habe sich die Zahl der sogenannten Seenfliegen in den vergangenen Tagen unverhältnismäßig erhöht. Das berichteten Experten gegenüber lokalen Medien.

In Folge dessen hätten sich auch Spinnen schnell vermehrt, da diese die Insekten fressen.

Tausende Spinnen breiten sich derzeit am Strand von Aitoliko in Griechenland aus und haben ein riesiges Netz gesponnen.

Und so haben die Spinnen am Strand von Aitoliko ein riesiges Netz gespannt, das sich über mehrere Hundert Meter erstreckt.

Aitoliko befindet sich auf einer künstlichen Insel in einer Salzwasserlagune nahe Mesolóngion, 250 Kilometer westlich von Athen. Bewohner sagen, die großen Spinnennetze hätten den Vorteil, dass sie Stechmücken zurückhielten.

Von RND/mrz