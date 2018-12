Los Angeles

Seit wenigen Wochen zeigt sich Schauspieler Til Schweiger (54) in der Öffentlichkeit zusammen mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton (32). Und jetzt gibt es auch das erste Pärchen-Selfie auf Instagram. Das verliebte Paar strahlt dort glücklich in die Kamera.

Seine neue Liebe scheint auf den Schauspieler wie ein Jungbrunnen zu wirken: Am Flughafen LAX in Los Angeles wollte sich das Paar vor Abflug noch ein Glas Wein gönnen – in den USA ist der Konsum von alkoholischen Getränken erst ab dem Altern von 21 Jahren erlaubt. Schweigers Freundin Francesca soll von den Mitarbeitern nach ihrem Ausweis gefragt worden sein – und auch der Schauspieler musste sich mit seinen 54 Jahren ausweisen.

„LAX – Haben zwei Gläser Chardonnay bestellt – Francesca musste ihren Ausweis zeigen.... und... ratet... ich auch!!! Das erste Mal seit 20 Jahren!!! Ich bin soooo glücklich und aufgeregt...!!!“, schrieb Til Schweiger zu dem Bild auf Instagram. Dazu den Hashtag #funnystory.

Das Glück sei ihm gegönnt, läuft es mit dem US-Remake seines Films „Honig im Kopf“ doch gerade eher schlecht. „So witzig wie eine Wurzelbehandlung“, urteilten Kritiker über den Streifen mit Nick Nolte in der Hauptrolle.

Von RND/mat