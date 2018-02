Hannover. Klar – man muss sich warm anziehen – das Zwiebelprinzip ist hinlänglich bekannt. Doch wenn die Füße trotz mehrerer Sockenschichten immer noch frieren, dann soll Chili helfen und ein warmes Kribbeln im Stiefel verursachen. Das Pulver in den Socken verteilt, ist ein bekanntes und wirksames Hausmittel. Die Durchblutung wird angeregt und die Füße wieder warm. Doch Vorsicht! Zu viel Chili im Schuh kann auch brennen und Löcher in die Socken fressen.

Pferdesalbe als Kälteschutz

Für klamme Hände und Füße empfiehlt sich Pferdesalbe. Normalerweise werden damit Muskeln behandelt – doch da sie ähnlich wie eine Thermosalbe funktioniert, eignet sie sich auch als Kälteschutz. Nicht geeignet sind Feuchtigkeitscremes. Denn sie bergen die Gefahr, dass die Haut durch die verdunstete Feuchtigkeit noch mehr auskühlt. Taschenwärmer sind prima, um die Hände zu wärmen – man muss es ja nicht gleich übertreiben und im Büro eine beheizbare Computermaus (die gibt es tatsächlich!) benutzen.

Zum Nachtisch herbe Schokolade mit Chili

Für die innere Wärme empfehlen sich dieser Tage warme Speisen wie Suppen, Eintöpfe oder Aufläufe. All das fein mit Chili, Ingwer, oder Zimt würzen. Scharfe Gewürze regen die Durchblutung an, und der Körper heizt von Innen auf. Für die gute Stimmung sorgt als Nachtisch herbe Schokolade mit Chili.

Immer in Bewegung bleiben!

Bei ausreichender Erwärmung und mit der richtigen Kleidung ist Sport im Freien auch bei Minusgraden für gesunde Menschen unbedenklich. Quelle: dpa

Hüpfen, laufen, schwimmen – wer sich bewegt, friert weniger, weil die Durchblutung angeregt wird. Wer zu Hause fröstelt, sollte es mal mit Hausputz versuchen. Durch die körperliche Aktivität wird einem schnell mollig warm. Wem das zu anstrengend ist, der sollte sich lieber massieren lassen – auch das fördert die Durchblutung.

Unschlagbar gegen Kälte ist ein warmes Bad. Auch ein Saunagang heizt richtig auf, er stärkt obendrein das Immunsystem. Ist die Zeit knapp, reicht auch ein nettes Fußbad. Empfehlenswert sind auch Wechselbäder. Heiß, kalt – das wirkt und härtet ab.

Wasserleitungen vor Kälte schützen

Ein Wasserzähler soll mit einem Schal vor Kälte geschützt werden. Quelle: dpa

Nicht nur der Mensch leidet unter den eisigen Temperaturen in diesen Tagen. Die Kälte macht auch Wasserleitungen in Haus und Garten zu schaffen. Je nach Situation kann es auch nötig sein, Keller, Hausflure oder Treppenhäuser, in denen Wasserleitungen verlaufen, leicht zu heizen. Ungenutzte Leitungen im Garten oder in der Garage sollten am Besten entleert werden. Das Herunterfahren der Heizungsventile aus Spargründen bis auf das Eiskristall-Symbol reicht nicht aus. Der sogenannte Frostwächter schützt nur den Heizkörper, nicht aber die Leitungen vor dem Zufrieren. Das Ventil sollte daher nie vollständig zugedreht werden.

Tierleben bei frostigen Temperaturen

Hund trägt Pullover: Tieren sind auf Kälte eigentlich gut vorbereitet. Quelle: dpa-tmn

Die meisten Tiere sind auf den kalten Winter gut vorbereitet. Insbesondere Hunde sind mit ihrem Fell bestens gerüstet für Kälte und Frost – auch wenn im Tierhandel entsprechende „Hundepullis“ angeboten werden. Laut Tierschutzbund ist diese Art der Schutzkleidung aber etwas für kranke oder schwache Tiere – oder eben Hunde mit extrem wenig und kurzem Fell. Normale Hunde frieren dagegen erst dann richtig, wenn sie sich nicht mehr bewegen können. Zittert der Hund draußen, dann sollte der Spaziergang abgebrochen werden. Bei sehr niedrigen Temperaturen sollten das Tier lieber mehrmals täglich kurz ausgeführt werden, als einen langen Spaziergang zu machen. Dabei darauf achten, dass der Hund nicht zu viel Schnee isst – die darin enthaltenen Erreger, Schadstoffe oder Streusalz können zu Erbrechen, Durchfall, bis hin zu Magen- und Darmentzündungen führen. Langhaarhunden sollten das Fell zwischen den Zehen kurz tragen, damit sich dort keine Eiskristalle verfangen und in die Pfote schneiden.

Handys leiden im Winter

Das Smartphone mag keine Kälte. Zu niedrige Temperaturen zwingen die Leistung des Akkus und manchmal auch des Prozessors in die Knie. Manche Modelle schalten sogar ganz ab, wenn es zu kalt wird. Man sollte dann das Handy draußen lieber ausgeschaltet lassen. Außerdem hilft es, das Gerät nah am Körper zu tragen. Vor dem nächsten Aufladen das Telefon zunächst auf Raumtemperatur erwärmen und erst dann laden. Denn: Ein kalter Akku lädt schlechter als ein Akku auf Zimmertemperatur.

Von Heike Manssen / RND