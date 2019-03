Leipzig

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch über Details zur Festnahme der zwei mutmaßlichen Serienbrandstifter in Leipzig informiert. Die Behörden bestätigten damit zugleich eine Recherche der „ Leipziger Volkszeitung“.

Demnach wurden die Tatverdächtigen am 21. März gegen 4 Uhr im Zuge einer Tatortbereichsfahndung nach kurzer Flucht gefasst. Bei ihnen soll es sich um die Tochter (23) des renommierten Leipziger Strafverteidigers Stephan Bonell und deren Freund (32) handeln.

Waffen und Drogen gefunden

Bei dem Paar wurden Behördenangaben zufolge Crystal sowie ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe gefunden. Außerdem hatten die Tatverdächtigen einen Schlüssel bei sich, der zu einem Mehrfamilienhaus gehörte, wo die unheimliche Brandserie begonnen hatte. Als im Treppenhaus ein Pappkarton mit diversen Gegenständen angezündet worden war und ein Mieter (32) durch den dichten Qualm eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte.

Politischer Hintergrund ausgeschlossen

Wegen des Anfangsverdachts der schweren Brandstiftung seien beide Personen durch Kripo-Beamte vernommen worden. Dort hätten die Beschuldigten umfassend ausgesagt, so dass gegen sie nunmehr der dringende Tatverdacht bestehe, nicht nur Mitte März in besagtem Mehrfamilienhaus gezündelt zu haben.

Das Pärchen soll auch am Morgen des 22. Februar in einem anderem bewohnten Mehrfamilienhaus, in einem leer stehenden Gebäude sowie an elf Fahrzeugen Flammen gelegt haben. Allein bei diesem Parkplatz-Brand war ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Seit Freitag voriger Woche sitzen die mutmaßlichen Feuerteufel in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren Brandstiftung, der versuchten Brandstiftung in zwei Fällen sowie der Brandstiftung in elf Fällen. Ihre Motive sind nach wie vor unklar. Lediglich einen politischen Hintergrund schlossen Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen weitestgehend aus.

Weiterlesen:

Kurz vor Zwangsversteigerung: Haus in Hessen fliegt in die Luft – Fahndung nach Besitzer

Von RND/dpa