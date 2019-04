Los Angeles

Nach den tödlichen Schüssen auf den Rapper Nipsey Hussle hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 29-Jährige sei am Dienstag in Bellflower im Großraum Los Angeles festgenommen worden, teilte Polizeisprecher Jeffrey Lee mit. Ermittler gingen davon aus, dass der Verdächtige am Sonntag Hussle erschossen und zwei weitere Männer vor dem Bekleidungsgeschäft des berühmten Rappers im Süden von Los Angeles verletzt habe. Dann sei der mutmaßliche Schütze in ein wartendes Auto gesprungen, in dem eine Frau gesessen habe, und sei geflüchtet.

Der Polizei zufolge waren der 33-jährige Hussle und der Verdächtige miteinander bekannt. Sie sollen in einen Streit geraten sein, ehe der Tatverdächtige eine Waffe geholt und das Feuer eröffnet haben soll.

Ermittler des Los Angeles Police Department sichern Beweise aus dem Kleidungsgeschäft des Rappers Nipsey Hussle. Hussle ist auf einem Parkplatz in Los Angeles erschossen worden. Quelle: Damian Dovarganes/AP/dpa

Hussle engagierte sich gegen Bandenkriminalität

Hussle, der nach eigenen Angaben einst selbst in einer berüchtigten Straßengang war, hatte sich neben der Musikerkarriere in seiner Gemeinde gegen Bandenkriminalität engagiert. Der Rapper wurde einen Tag vor einem geplanten Treffen mit Polizeichef Michel Moore erschossen, wie die „Los Angeles Times“ schrieb.

Dabei sollte es um die weitere Unterstützung des Musikers für Projekte gehen, um Jugendliche von Gangs fernzuhalten. „Statt zu gehen, hatte er sich dazu entschieden, zurückzukommen und zu investieren“, sagte der Polizeichef und würdigte das Engagement des Rappers.

Panik bei Mahnwache für Hussle – mehrere Verletzte

Nach Hussles Tod hatten sich am Montagabend einem CBS-Bericht zufolge Hunderte Fans zu einer Mahnwache auf dem Parkplatz versammelt, wo der Musiker gestorben war. Plötzlich sei in der Menge Panik ausgebrochen. Gerüchte über eine Schießerei hätten die Runde gemacht, erzählte ein Augenzeuge. Möglicherweise habe es eine Schlägerei gegeben, hieß es in Medienberichten.

Mehrere Menschen seien im Chaos niedergetrampelt worden. Schüsse seien aber nicht gefallen, sagte Polizeisprecher Josh Rubenstein laut „Los Angeles Times“. Wie die Feuerwehr mitteilte, kamen zwei der 19 Verletzten in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Eines der Opfer sei von einem Auto angefahren worden, das andere habe eine Schnittwunde erlitten, möglicherweise durch eine Glasscherbe. Viele Verletzte seien wegen verstauchter Knöchel verarztet worden, so Polizeichef Moore.

Fans trauern um Rapper Nipsey Hussle Quelle: imago images / ZUMA Pressimago images / ZUMA Press

Von RND/dpa