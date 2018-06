Frau stirbt nach Messerangriff in München

Panorama Festnahme - Frau stirbt nach Messerangriff in München In München ist eine 25-Jährige bei einem Messerangriff getötet worden. Eine weitere Frau und 15-Jähriger wurden ebenfalls verletzt. Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei einen 19-Jährigen festgenommen.

Ermittler der Polizei sind am Tatort in der Jutastraße in München-Neuhausen Quelle: dpa