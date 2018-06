München

Ein verbaler Streit zwischen zwei Männern in München endete am Freitagnachmittag tödlich. Die Auseinandersetzung im Stadtteil Untergiesing gipfelte laut Polizei in einen „massiven Angriff“. Zeugen bemerkten den Zwischenfall und wählten den Notruf. Rettungssanitäter reanimierten den verletzten 43-Jährigen am Ort des Geschehens und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Dort starb der Mann wenig später aufgrund der Schnittverletzungen im Oberkörper. Von dem Täter fehlte nach der Tat jede Spur. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren ebenfalls noch unklar, auch um was für eine Tatwaffe es sich handelte, war nach Angaben der Polizei noch offen. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat, so die Polizei.

Eine erste Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Polizei München sucht nach eigenen Angaben nach einem Mann im Alter zwischen 30 bis 40 Jahren mit südländischem Aussehen, dunkler Jacke und einer dunklen Hose. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa