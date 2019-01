Hannover

Noch im letzten Jahr suchte Heidi Klum gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky nach „Germany’s next Topmodel“. Mit der 14. Staffel, die am 7. Februar startet, wird sich dieses aber ändern. Vielmehr wird es statt einer festen Jury Gastjuroren geben, die alles andere als Unbekannte sind.

Frei nach dem Motto „Mehr Fashion-Kompetenz“ geht nicht startet Heidi Klum in die neue GNTM-Staffel und hat sich dabei Jury-Support der Extraklasse ins Boot geholt, denn mit Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger geben echte und erfolgreiche Topmodels ihre Erfahrungen an die Kandidatinnen weiter. Außerdem wird in jeder Show einer der prominenten Gäste die Model-Kandidatinnen coachen – und Model-Mama Klum am Ende der jeweiligen Folge bei der Entscheidung unterstützen.

Und damit nicht genug, denn wie ProSieben in einer Pressemitteilung verrät, sind die Models nicht die einzigen Celebrities, die in der neuen Staffel mitmischen werden: „Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Starfotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo.“ Treue Fans der Casting-Show dürfen sich also freuen und ein Wiedersehen mit den Ex-Juroren Hayo und Michalsky feiern.

Von RND/liz