Düsseldorf

Die Gewinnerin steht fest: Am Ende der knapp dreistündigen Show am Donnerstagabend kürte Heidi Klum Toni zur Siegerin der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“.

Zuvor absolvierten die letzten Kandidatinnen mehrere Tanzeinlagen, vertikale und horizontale Catwalks und ein Live-Shooting mit Star-Fotograf Rankin. Musikalisch untermalt wurde der Abend von Rita Ora, Shawn Mendes, Cro und Wincent Weiss.

Die schöne Stuttgarterin – mit ganzem Namen Oluwatoniloba Dreher-Adenuga – gewinnt neben dem Cover auf einer Modezeitschrift auch einen Vertrag mit der Modelagentur der Familie Klum. Toni konnte in der aktuellen Staffel übrigens auch die meisten Jobs für sich verbuchen. Vier Kunden wählten das Model für ihre Kampagnen aus. Auch 51 Prozent der ProSieben-Zuschauer wählten Toni in einer Umfrage zu ihrer Favoritin.

Vor ihrer Teilnahme bei der Show widmete sich die 18-jährige Schülerin übrigens der Dichtkunst. Als Poetry-Slammerin stand sie bereits auf der Bühne.

Was ist aus den ehemaligen Topmodel-Gewinnerinnen geworden?

Zur Galerie Zum 13. Mal sucht Heidi Klum bereits „Germany’s Next Topmodel“. Welche Kandidatinnen nach ihrem Sieg in der Modewelt durchstarten konnten und wer das Modeln an den Nagel hängte, sehen Sie hier.

Das wurde aus den "Topmodel"-Gewinnerinnen Heute kürt Heidi Klum Deutschlands nächstes Topmodel. Ob sich der Sieg lohnt? Gepostet von RND - RedaktionsNetzwerk Deutschland am Mittwoch, 11. April 2018

Von RND/mkr