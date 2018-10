Leipzig

Zufallstreffer bei einer Polizeikontrolle in Leipzig: Ein Transporter mit 102 Kilogramm Marihuana an Bord ist am Tag der Deutschen Einheit gestoppt worden. Der 63-jährige Fahrer gab bei der Kontrolle an, Fahrzeugteile für einen Autobauer in Leipzig geladen zu haben. Bei der Untersuchung der Pappkisten entdeckten die Beamten jedoch in Tüten verpackte Betäubungsmittel, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der mutmaßliche Drogenkurier kam in Untersuchungshaft. Gegen den 63-Jährigen wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Beamte stoppten den Wagen gegen 12.30 Uhr zu einer Routinekontrolle. Der Fahrer sei kooperativ gewesen, die Verständigung wegen Sprachproblemen aber schwierig, teilten die Beamten mit. Der Mann und auch sein Transporter stammen aus Osteuropa. Genauere Angaben zur Herkunft machten die Beamten noch nicht.

Fracht erinnert an Umzugskartons

Mit Händen und Füßen forderten die Polizisten die Herausgabe der Ladepapiere. „Bei einem Blick ins Fahrzeug schöpften sie aber Verdacht, dass mit der Ladung etwas nicht stimmt“, teilten die Ermittler mit. Die Kisten seien wenig professionell verpackt gewesen. „Sie erinnerten an Umzugskartons“, so die Polizei. Schnell war klar: Mit Originalfahrzeugteilen hatte die Fracht nichts zu tun.

Die Beamten entfernten nun die Sicherheitsfolie und öffneten eine der Kisten. Darin seien weitere unförmige Päckchen, in Klarsichtfolie eingewickelt, transportiert worden. Sie hätten grün geschimmert und einen süßlich-durchdringenden Duft abgegeben. Für die Beamten war klar, dass sie einen Drogenkurier erwischt hatten.

Die Polizisten nahmen den 63-Jährigen zunächst vorläufig fest. Ein Bereitschaftsrichter ordnete die Beschlagnahmung der Ladung an und erließ gegen den Fahrer einen Haftbefehl. Er sitzt nun in einem Leipziger Gefängnis. Darüber, wer die Hintermänner sind und was das Ziel des Rauschgifts war, machten die Ermittler keine Angaben.

