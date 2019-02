West Palm Beach

Während sich die Welt sorgen um ein neues atomares Wettrüsten macht, hat sich US-Präsident Donald Trump zu einer Runde Golf mit großen Namen des Sports verabredet. Auf dem firmeneigenen Trump-Golfplatz in Jupiter bei West Palm Beach spielte der 72-Jährige am Samstag mit Jack Nicklaus und Tiger Woods. Der 79 Jahre alte Nicklaus gilt als einer der größten Golfstars der Geschichte. Der viermalige Masters-Sieger Tiger Woods (43) ist noch aktiv und gehört zu den am besten bezahlten Sportlern der Welt.

Trump selbst soll ein hervorragender Golfer sein. Die Betreiber der Internetseite Trump Golf Count (www.trumpgolfcount.com) haben errechnet, dass der Präsident während seiner zweijährigen Amtszeit bisher mindestens 155 mal Golf spielte. Die Kosten für den Steuerzahler, unter anderem für die Sicherung der Golfplätze, taxiert die Seite auf rund 85 Millionen Dollar. Andere US-Medien wie die „Washington Post“ halten diese Schätzung allerdings für überhöht.

Von RND/dpa