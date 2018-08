Catania

Kurz darauf bestätigte das Innenministerium, dass die Migranten das Schiff verlassen hätten. Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte am 16. August insgesamt 190 Migranten aufgenommen und erst am Montag die Erlaubnis bekommen, in den Hafen von Catania einzufahren. 13 der Geretteten wurden bereits kurz nach der Rettung nach Lampedusa gebracht, 27 Minderjährige konnten am Mittwochabend von Bord. Damit befanden sich bislang noch rund 150 an Bord.

Das Schiff war am späten Montagabend im Hafen von Catania auf Sizilien eingelaufen, nachdem sie die Menschen am 16. August in Seenot gerettet hatte. Die italienische Regierung will die Flüchtlinge und Migranten erst von Bord gehen lassen, wenn sich andere EU-Mitgliedstaaten auf ihre Verteilung geeinigt haben. Innenminister Matteo Salvini hat damit gedroht, die Flüchtlinge und Migranten nach Libyen zurückzuschicken.

Die übrigen will Innenminister Matteo Salvini erst aussteigen lassen, sobald die Verteilung der Migranten auf weitere EU-Staaten geklärt ist.

Von RND/dpa