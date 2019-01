London

Nach einem Einbruch in sein Auto hat sich der britsche Schauspieler Hugh Grant per Twitter direkt an den Dieb oder mögliche Mitwisser gewandt. „Im unwahrscheinlichen Fall, dass jemand weiß, wer letzte Nacht in mein Auto eingebrochen und meine Tasche gestohlen hat, bitte versucht sie zu überzeugen, zumindest mein Drehbuch zurückzugeben. Notizen und Ideen aus vielen Wochen“, schrieb Grant am Sonntagabend.

An welchem Film Grant arbeitet, ist nicht bekannt. Als Rücksendeadresse für das Drehbuch gab er ein Filmunternehmen im Westen Londons an. Der Brite wurde 1994 mit dem Film „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ zum Star.

Von RND/AP