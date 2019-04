New York

Fast acht Jahre nach seinem Verschwinden ist ein Teenager im US-Staat Ohio womöglich aufgetaucht. Ein 14-Jähriger habe berichtet, „eben vor zwei Kidnappern“ mit Bodybuilder-Statur geflohen zu sein, teilte die Polizei in Sharonville bei Cincinnati am Mittwoch mit. Demnach gab sich der Jugendliche als Timmothy Pitzen aus dem Staat Illinois, der 2011 nach Behördenangaben verschwand, nachdem sich seine Mutter dort das Leben genommen hatte. Pitzen war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt; Beamte in Illinois, Wisconsin und Iowa suchten damals nach ihm.

Die Polizei im Chicagoer Vorort Aurora schickte nun zwei Ermittler in den Großraum Cincinnati, um die Angaben des Jugendlichen zu prüfen. „Es könnte Pitzen sein. Es könnte ein Schwindel sein“, sagte ein Polizeisprecher von Aurora, Bill Rowley. In der Vergangenheit seien aus verschiedenen Orten schon Tausende Tipps zu Pitzen gekommen, die letztlich ins Leere gelaufen seien.

Von RND/AP