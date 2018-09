Orlando

Hollywood-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Florida. Wie der „Hollywood-Reporter“ berichtet, erlitt der Star eine Herzattacke.

Reynolds wurde in den 70er und 80er Jahren mit Kult-Filmen wie „Zwei ausgebuffte Profis“ und als Bandit in „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ berühmt. Nicht selten führte der Action-Held seine Stunts auch selbst durch. Für seine Rolle in „Boogie Nights“ wurde Reynolds 1997 für den Oscar nominiert.

Auch in Serien überzeugte der in Michigan geborene Schauspieler die Fernsehzuschauer: Als Familienvater Wood Newton erhielt er 1991 für „Daddy schafft uns alle“ einen Emmy und einen Golden Globe.

Nach Bekanntwerden seines Todes nahmen viele Hollywood-Größen in den Sozialen Netzwerken Abschied. „Burt Reynolds war einer meiner Helden. Er war mein Wegbegleiter. Er zeigte mir die Verwandlung von einem Athleten zu einem der bestbezahlten Schauspieler“, twitterte Arnold Schwarzenegger.

