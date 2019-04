Hamburg

Udo Lindenberg hält die deutsche Wiedervereinigung für gelungen. „Ich finde, wir können ganz happy sein, in unserem Land zu leben. Wir leben in einer Demokratie mit vielen tollen Freiheiten, die in anderen Teilen der Welt nicht selbstverständlich sind“, sagte der Sänger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Natürlich gibt es noch eine Menge zu tun, gleicher Lohn, Mietgerechtigkeit, wie sind die Vorstände großer Unternehmen besetzt, Frauenpower – und die hässlichen Entgleisungen am rechten und linken Rand, das bekommen wir aber auch noch hin. Ich bin da sehr optimistisch und lebe ausgesprochen gern in Deutschland“, sagte Lindenberg weiter.

Gibt es ein Kind von Udo Lindenberg und dem „Mädchen aus Ost-Berlin “?

Lindenberg hat noch Kontakt zu der Frau, die einst das Vorbild für seinen Hit „Mädchen aus Ost-Berlin“ war. „Wir treffen uns noch regelmäßig, haben einen sehr guten Kontakt“, sagte Lindenberg dem RND. Ob es gemeinsames Kind gibt, verrät er allerdings nicht: „Ob es einen Sohn gibt oder nicht, steht in den Sternen – und so soll das auch bleiben.“

Von Lena Obschinsky/RND