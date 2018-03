Überfall auf Veteranenheim – drei Geiseln tot

Yountville. Blutiges Ende einer Geiselnahme in einem Heim für Veteranen in Kalifornien: Nach einem stundenlangen Nervenkrieg hat ein Exsoldat drei Mitarbeiterinnen erschossen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls tot aufgefunden. Der Täter war ein 36 Jahre alter ehemaliger Soldat, der in der Einrichtung behandelt wurde, wie das Büro des Sheriffs im Bezirk Napa mitteilte.

Das Veteranenheim im kalifornischen Yountville. Quelle: AP

Der bewaffnete Mann war am Freitag im Veteranenheim in Yountville in einen Raum gelangt, in dem ein Mitarbeiter gerade eine Abschiedsparty feierte, wie der Vizechef von Kaliforniens Autobahnpolizei, Chris Childs, mitteilte. Das Zimmer befand sich in einem Gebäudeteil, in dem Veteranen behandelt werden, die im Irak und in Afghanistan dienten. Bei den getöteten Frauen handelt es sich laut Childs um Mitarbeiterinnen der Nonprofit-Organisation Pathway Home, die das Behandlungsprogramm betreut.

Gegen 10 Uhr (Ortszeit) reagierte ein Hilfssheriff auf einen Notruf. Er habe sich einen Schusswechsel mit dem Geiselnehmer geliefert. Anwohner Larry Kamer sagte der Nachrichtenagentur AP, seine Frau Devereaux Smith sei bei der Abschiedsparty dabei gewesen. Per Telefon habe sie ihm gesagt, dass ein Bewaffneter den Raum betreten habe. Einige habe er gehen lassen, jedoch andere als Geiseln genommen.

Die Polizei riegelte den Komplex ab, nahegelegene Straßen wurden gesperrt. Ein gepanzerter Polizeiwagen rückte an, Kranken- und Feuerwehrwagen waren vor Ort. Verhandlungsführer der Polizei hätten den ganzen Tag über keinen Kontakt zum Verdächtigen aufbauen können, sagte ein Sprecher der Polizei.

Gegen 18 Uhr (Ortszeit) stürmten Polizisten den Raum, in dem die Geiseln gehalten wurden. Alle - drei Frauen und der Geiselnehmer - seien tot vorgefunden worden, sagte Polizeivizechef Childs. Die Todesopfer waren 29, 42 und 48 Jahre alt.

Der Schütze wurde während seiner Zeit beim Militär vier Mal ausgezeichnet, unter anderem für seinen Einsatz in Afghanistan. Insgesamt diente er drei Jahre in der Infanterie und beendete seinen Dienst im August 2013. Der Schwiegervater einer getöteten Psychologin erklärte, seine Schwiegertochter habe den Mann kürzlich aus einem Programm ausgeschlossen, das Veteranen mit posttraumatischem Belastungssyndrom unterstützen soll.

In dem Veteranenheim leben etwa 1000 Bewohner, es ist nach Angaben der Behörden die größte Einrichtung dieser Art in den USA. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown sprachen den Familien und Freunden der getöteten Frauen ihr Beileid aus.

Von RND/ap