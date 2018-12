London

Herzogin Meghan (37) sorgte am Montagabend für Jubelschreie in London. Als Überraschungsgast erschien die 37-Jährige bei der Verleihung der British Fashion Awards, um eine Laudatio zu halten. Mit ihrer Rede ehrte sie Clare Waight Keller, die Designerin aus dem Hause Givenchy hatte Meghans Brautkleid entworfen und war so im Mai weltweit bekannt geworden. Den Preis als „Britische Designerin des Jahres“ erhielt die 48 Jahre alte Britin dann von der Herzogin persönlich.

Die Blicke des Publikums zog allerdings allein Herzogin Meghan auf sich, die in ihrem hautengen, schwarzen Samtkleid ihren Babybauch zeigte – und immer wieder streichelte. Nachdem die ehemalige US-Schauspielerin zuletzt bei Auftritten eher fließende, weite Stoffe trug, war ihre Schwangerschaft am Montagabend nicht mehr zu übersehen. Manche rätselten schon, ob Herzogin Meghan und Prinz Harry ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Das Geschlecht des royalen Nachwuchses wird traditionell erst nach der Geburt bekanntgegeben.

Meghan bricht mit einem Detail wieder ein Tabu

Mit einem Detail geriet Herzogin Meghan wieder einmal in die Kritik: Passend zum Kleid waren Meghans Nägel dunkel lackiert – obwohl Frauen der königlichen Familie offiziell nur dezente Nude-Töne tragen sollten. Es gibt verschiedene Regeln, an die sich die Mitglieder der königlichen Familie halten müssen. So ist nicht nur bunter Nagellack tabu, auch Mäntel müssen draußen an bleiben. Keilabsätze sind ebenfalls nicht gern gesehen. Und auch wenn es nirgends geschrieben steht, ist es tatsächlich so, dass die Queen Wert auf eine Strumpfhose unter dem Rock oder dem Kleid legt.

Von RND