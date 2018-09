Königstein

In einem Vorraum einer Bank in Königstein (Hochtaunuskreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Die Fahndung auch mit einem Hubschrauber laufe noch, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kriminellen auf der Flucht einen Autounfall verursacht haben und nun zu Fuß unterwegs sind. Über die Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat nach Angaben des Sprechers die Ermittlungen übernommen.

Von RND/dpa