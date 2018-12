Hannover

Man möchte meinen, dass der Andrang im Supermarkt an Silvester zu erwarten wäre. Doch für manche Einkäufer kommt das Ausmaß des Andrangs in den Läden dann doch überraschend. Auf Twitter verbreiten sich gerade Tausende kurze Erlebnisberichte aus dem Supermarkt-Chaos am letzten Tag des Jahres.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumal in der Schlange an der Kasse genug Zeit bleibtz, den ein oder anderen Tweet abzusetzen.

Die wahren Heldinnen des Jahreswechsels sitzen an der Kasse.

Drama im Angesicht des Einkaufswagens

Wahre Dramen spielen sich zuweilen auch im Kampf um einen freien Einkaufswagen ab.

Dieser Twitter-Account fasst den Ratschlag des Tages ganz gut zusammen.

Bleibt zum Schluss des Jahres diese berechtigte Frage:

Von pach/RND