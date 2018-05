Bremen

Baall weiß, wie wir uns fühlen. Er sieht es uns an, wenn wir in den Spiegel schauen, man kann ihm nichts vormachen. Glück, Trauer, Wut, Verzweiflung, alles das liest er aus unserem Gesicht und zeigt es in kleinen Balken auf dem Badezimmerspiegel. 60 Prozent Glück, 30 Prozent Traurigkeit, 10 Prozent Ärger, zum Beispiel. Baall tut zumindest so, als würde er uns sehr gut kennen und als könnten wir ihm nichts verheimlichen.

Im Moment macht Baall aus diesem Wissen noch nichts. Er fährt nur das Waschbecken und die Toilette in die richtige Höhe, auch unsere Größe kann er mit seiner Kamera ja erkennen, dann hält er sich zurück. Aber Baall könnte natürlich weit mehr. Er könnte, um uns aufzumuntern, Witze erzählen oder fröhliche Musik spielen oder, wenn der Glücksbalken schon seit Wochen der kürzeste von allen ist, eine andere Person verständigen, sagt Serge Autexier, Baalls Chef.

Baall wäre dazu in der Lage. Man müsste es ihm nur sagen. Und ihn dann machen lassen. Man kann in Baall eine Verheißung sehen. Oder auch eine Bedrohung. Baall ist kein Mensch. Er ist auch kein einzelner Computer. Baall steht für Bremen Ambient Assisted Living Lab, für Bremer Labor für unterstütztes Wohnen. Eine 60 Quadratmeter große Wohnung im ersten Stock eines rot geklinkerten Neubaus auf dem Bremer Universitätsgelände, mit Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, mit Bestsellern in der Bücherwand, Unterhosen und Socken im Kleiderschrank und Müslipackungen im Vorratsregal, als würde hier wirklich jemand leben.

Vor allem aber steckt Baall voller Technik. Nur dass man sie nicht auf den ersten Blick sieht. Da sind Wärmesensoren, die erkennen, wo wir stehen, Kameras, die unsere Gesten erfassen und schauen, was im Kühlschrank liegt, Mikrofone, die uns zuhören. Baall ist das Muster eines Smart Home, einer klugen, vernetzten Wohnung der Zukunft. Wäre Baall ein Mensch, dann müssten zwei sehr gegensätzliche Eigenschaften seinen Charakter prägen: Neugier und Diskretion.

“Die Wohnung der Zukunft wird sehr viel über uns wissen“, sagt Serge Autexier, der Leiter des Projekts. Und wenn alles so kommt, wie es sich der 46-Jährige mit der freundlichen Stimme erhofft, dann werden Baall und seine Nachfolger dieses Wissen dafür nutzen, uns das Leben extrem zu erleichtern, ohne jemand Fremden etwas über uns zu berichten. “Fürsorgliche Technik“, das ist so etwas wie Autexiers Ideal.

Und wenn es nicht so kommt, wie Autexier es sich vorstellt? Wenn Baall doch ein wenig auskunftsfreudiger wäre, als es vorgesehen ist? Die Methoden, die Baall möglich machen, gehören zum großen Teil zur künstlichen Intelligenz – und es gibt wenige Entwicklungen, auf die die Deutschen ähnlich zwiespältig schauen wie auf sie. Große Ängste, hochfahrende Hoffnungen, beides prägt den Blick.

Dr. Serge Autexier von der Universität Bremen in der Versuchswohnung BAALL (Bremen Ambient Assisted Living Labs). Quelle: Philipp Von Ditfurth

Laut einer Umfrage des technikfreundlichen Branchenverbandes Bitkom überwiegen für 55 Prozent der Deutschen die Chancen, für 41 Prozent die Risiken. Erst im Februar haben Forscher unter anderem aus Stanford und Yale vor den Gefahren durch KI gewarnt, ganz zu schweigen von den Horrorszenarien, mit denen etwa Tesla-Chef Elon Musk regelmäßig auf sich und die KI aufmerksam macht.

Zugleich will die Bundesregierung die Forschung an künstlicher Intelligenz zusammen mit Frankreich stark ausbauen. Eine Institution, die dabei eine große Rolle spielen könnte, ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), ein Gemeinschaftsprojekt von Unternehmen und öffentlicher Hand, mit Standorten in Kaiserslautern, Saarbrücken und Bremen und insgesamt 900 Mitarbeitern das größte Zentrum dieser Art weltweit.

Und was sagen die Forscher hier zu all den Warnungen? Sind sie gerechtfertigt? Übertrieben? Nötig? Und wie weit ist die KI-Forschung in Deutschland?

Die komplette Kleiderwahl übernimmt der Computer

Mit dem Kleiderschrank in der intelligenten Wohnung in Bremen kann man sprechen. Man kann zum Beispiel fragen: “Wo ist die braune Krawatte?“, und dann geht im dritten Fach auf der linken Seite das Licht an – dort, wo die Krawatte liegt. Das Gleiche funktioniert mit Hemden, Unterhosen, Strümpfen – dank kleiner Aufkleber in der Kleidung, sogenannter RFID-Tags, dank derer Scanner jederzeit wissen, wo was liegt. Bloße Spielerei?

Serge Autexier zeigt das zentrale Tablet, mit dem die Wohnung gesteuert wird. Der Wetterbericht ist zu sehen, dazu der Kalender. “Damit kann der Schrank dem Besitzer dann ein komplettes Outfit zusammenstellen, passend zum Termin im Kalender, und zeigen, wo er was greifen muss“, sagt Autexier. “Der Schrank braucht nur noch den Dresscode, fertig.“ Die komplette Kleiderwahl übernimmt der Computer. Nachdenken ist nicht mehr nötig.

Der intelligente Schrank war eigentlich für Menschen gedacht, die es vielleicht nicht mehr schaffen würden, sich ihre Kleidung selbst zusammenzustellen. Menschen mit beginnender Demenz zum Beispiel. Aber dann sahen Autexier und seine Kollegen, dass darin ein Irrtum lag. “Wer sein ganzes Leben lang nichts mit solchen Systemen zu tun hatte, der fängt nicht im Alter, wenn er vielleicht sogar krank ist, damit an.“

Dr. Serge Autexier mit dem autonom fahrenden Rollstuhl mit dem Rufnamen “Rollant“. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Also mussten sie Systeme entwickeln, die auch von Jüngeren genutzt werden. Das intelligente Wohnen, das ist der logische Schluss, muss das ganze Leben durchdringen, auf möglichst natürliche Art. Die Lampen kann man jetzt per Fingerzeig an- und ausmachen. Der Kühlschrank beobachtet seinen Inhalt dank einer kleinen Kamera im Inneren selbst – und könnte bei Bedarf selbstständig Waren nachbestellen.

Der elektrische Rollstuhl, ausgestattet mit Laserscannern, umfährt eigenständig jedes Hindernis – und manövriert selbstständig durch die engen Räume zum Bett. Ein autonom fahrender Rollstuhl, jederzeit ansprechbar mit dem Rufnamen “Rollant“. Rollant, komm her. Und Rollant kommt. Jedenfalls hier, in der Wohnung.

Noch funktioniert hier längst nicht alles perfekt. Um das Licht per Fingerzeig zu steuern, muss man parallel mit dem anderen Arm einen Kreis beschreiben, was insgesamt nicht gerade wie eine Erleichterung wirkt. Im Kühlschrank verliert die Kamera ab der dritten Milchtüte und dem fünften Joghurt schon mal den Überblick. Zumal sie nicht weiß, welche Tüte wie voll ist. Und die Kamera im Badezimmerspiegel erkennt einigermaßen sicher Traurigkeit und Glück, bei den anderen Stimmungen muss sie aber noch mächtig üben.

Künstliche Intelligenz als Alltagshelfer

Die Richtung aber ist klar. Nur wer sich der Intelligenz anvertraut, dem kann sie auch helfen. Doch was sie dabei erfährt, das dürfte natürlich auf für andere sehr interessant sein. Wie verlockend müsste es für eine Jeansfirma sein, ein paar Stylingtipps im Programm des klugen Kleiderschranks unterzubringen? Wie reizvoll wäre es für eine Krankenkasse, ihre Versicherten für einen Kühlschrank voller Bier zu geißeln – und ihm stattdessen fettarme Milch ans Herz zu legen?

Serge Autexier ist nicht naiv. Natürlich kennt er diese Gefahren. Er sagt nur auch: “Es braucht keine künstliche Intelligenz, um den Datenschutz auszuhebeln. Ein paar Algorithmen, denen man blind alles anvertraut, reichen da völlig, siehe Facebook.“ Autexier setzt sich in den Rollstuhl, lässt sich rückwärts Richtung Schlafzimmer fahren, der Vorzug sei doch offensichtlich, sagt er: demografischer Wandel, viele Alleinlebende, alles das.

Sich selbst beschreibt er als eher bequemen Menschen, jemanden, der sich nicht lange aufhalten will mit komplizierter Bedienung. Für ihn muss sich die Technik reibungslos ins Leben fügen, wie ein “Butler 4.0“, nur dass man für diese Art der Dienstleistungsgesellschaft keine Untergebenen braucht. Künstliche Intelligenz als Alltagshelfer. “Wir schaffen mit unserer Forschung ja zugleich die Grundlage dafür, damit verantwortungsvoll umzugehen“, sagt Autexier.

Prof. Dr. Rolf Drechsler von der Universität Bremen hat keine Angst vor einer unkontrollierbaren Superintelligenz – zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Wahrscheinlich ist das einer der vielen Widersprüche an der KI: Sie fördert die Bequemlichkeit. Und andererseits macht sie es nötig, manchmal sehr unbequem zu sein, Grenzen zu behaupten, zu widersprechen. Aber ginge das im Ernstfall überhaupt: zu widersprechen? Dann, wenn man einer mächtigen, selbstbewussten Intelligenz gegenübersteht, die die Menschen, diese unperfekten Wesen, unterwerfen will?

In Baall, der klugen Wohnung, kommt das zum Einsatz, was die Informatiker schwache Intelligenz nennen. Kleine, eigenständige Funktionen, die bestimmte Fähigkeiten eigenständig trainieren und verbessern. Gesichter erkennen, Gesten erkennen, Wege finden. Schwache künstliche Intelligenz kann viel. Jobs überflüssig machen, neue Jobs schaffen, Menschen auskundschaften, Menschen helfen. Was die großen Ängste auslöst, ist die starke, eines Tages unkontrollierbare Intelligenz. Wird es die irgendwann geben?

Rolf Drechsler, 48 Jahre, dunkle Locken, Polohemd, Jeans, Turnschuhe, hält kurz inne, wenn man ihm diese Frage stellt. In seinem Büro hängen Kinderzeichnungen an der Wand, im Regal findet sich ein TI99/4A, der Computer, auf dem er als Jugendlicher zu programmieren lernte, auf der Fensterbank steht ein kleiner Roboter, mit dem seine Studenten Weltmeister im Robo-Fußball wurden. Dann sagt er: “Im Moment sehe ich keine Anzeichen, dass so ein Szenario in absehbarer Zeit realistisch ist.“

Können selbstlernende Systeme ständig überprüft werden?

Drechsler, Leiter des Bereichs Cyber-Physical Systems am DFKI, wirkt durch und durch gelassen – obwohl sein Job wohl einer der anspruchsvollsten im Zusammenhang mit der Entwicklung der KI ist: Prozessoren und Routinen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass die Prozessoren jederzeit korrekt laufen. Dass bei ihnen immer fünf plus fünf zehn ergibt. Und nicht aus Versehen elf herauskommen kann. Was bei Millionen von Rechenoperationen pro Sekunde schon eine Herausforderung ist.

Ob eine solche ständige Überprüfung, eine ständige Selbstbeobachtung überhaupt möglich ist angesichts von Systemen, die ständig dazulernen und sich so verändern? Ja, sagt Drechsler auch da. “Jedenfalls dann, wenn man akzeptiert, dass bestimmte Ressourcen und Kosten für die Verifikation aufgewendet werden. Wenn man also berücksichtigt, dass von 20 Milliarden Komponenten eine Milliarde dafür aufgewendet werden.“

Am DFKI werden auch humanoide Roboter entwickelt. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Rolf Drechsler hat mächtige Gegner. Etwa den Kostendruck in Unternehmen. Vor allem aber sind es Unwissen und Bedenkenlosigkeit im Umgang mit den Systemen. Um aber auch diesen Kampf zu gewinnen, hat er sich ein paar unkonventionelle Mittel ausgesucht. Eines davon sind Comics.

Jede Woche bringt er einen neuen heraus, unter noerdman.de. ­“Noerdman“ ist eine Mischung aus Nord und Nerd, aus einem Norddeutschen und einem Computerfreak. In Folge 16 sitzt der Noerdman vor einem Bildschirm, auf dem ein Spiel läuft, “Tag des Tentakels“. Er habe eine kleine künstliche Intelligenz programmiert, die Komplettlösungen aus dem Netz saugt und gegen sich selbst spielt. “Das Spiel läuft wie ein Film. Und ich kann nebenher noch etwas essen“, erklärt er seiner ungläubigen Mutter. “Echt jetzt?“, fragt die nur zurück. Soll heißen: Künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag längst verfügbar – und zugleich weit davon weg, immer sinnvoll eingesetzt zu werden.

“Künstliche Intelligenz ist inzwischen so gut und schnell, dass AlphaGo nach nur 24 Stunden Training Go auf Weltklasseniveau spielen konnte“, hat Rolf Drechsler zur Erklärung unter den Comic geschrieben. Manche Wissenschaftler warnten vor unabsehbaren Folgen. “Andere schauen sich den Robocup an“, das Fußballturnier der Roboter, “und sind ein wenig gelassener.“ Bei Rolf Drechsler sitzt ein Robocup-Roboter neben dem Schreibtisch. Er hat ihn sozusagen immer im Blick.

“Hier sind wir auf dem Mond“

Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass künstliche Intelligenz wahlweise über- oder unterschätzt wird. Für die einen ist sie der künftige Weltdiktator, für die anderen eine Utopie aus Science-Fiction-Filmen. Nur das Mittelmaß ist offenbar schwierig: In ihr eine potenziell hilfreiche Technik zu sehen, die große Fortschritte macht.

Es ist gut zehn Jahre her, dass Sebastian Bartsch Bin Hur baute, einen humanoiden Roboter, der auf zwei Beinen geht. Langsam, staksend, eben roboterhaft bewegt er sich voran. Eine seiner größten Leistungen: auf einer langsam schwankenden Ebene die Balance zu halten. Jetzt steht Bartsch in einer schwach beleuchteten Halle im Hauptgebäude des DFKI in Bremen. Schwarze Wände, vor ihm eine fünf Meter hohe, mit Kratern und Geröll übersäte schräge Ebene. “Hier“, sagt Bartsch zur Erklärung, “sind wir auf dem Mond.“

Bartsch, 37, gebürtiger Bremer, norddeutscher Akzent, ist Experte für Verhaltenssteuerung am DFKI, die Halle ist die sogenannte Weltraumerkundungshalle. Hier bringt Bartsch den Robotern das Laufen bei. Mittels künstlicher Intelligenz.

Hilfestellung für die künstliche Intelligenz: In der künstlichen Mondlandschaft helfen Sebastian Bartsch (l.) und ein Kollege dem Roboter Crex auf die Beine. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Unten, am Fuß der Ebene, steht Crex, ein sechsbeiniges, ameisen­ähnliches, etwa einen Meter langes Wesen. Es gäbe nun zwei Wege, Crex den Krater hinaufzuschicken. Man könnte ihm einen klaren Weg vorgeben – was, auf fremden Planeten, auf unbekanntem Untergrund, schwierig wäre. Oder man sagt ihm: Suche dir selbst deinen Weg nach oben.

Langsam setzt sich Crex in Bewegung. Ein Laserscanner auf dem Rücken kartiert den Hang, Drucksensoren an den Füßen ertasten, ob der Boden hart oder weich ist, 24 Gelenke ermöglichen erstaunlich fließende Bewegungen. “Und in jedem dieser Gelenke“, erklärt Bartsch, “steckt eine kleine KI, die es kon­trolliert und beobachtet, wie viel Kraft es aufwendet.“

Was es für Crex noch schwerer macht, ist, dass er nur über die Rechenleistung eines Pentium P1 verfügt, eines Prozessors aus dem Jahr 1993, weil er fern der Erde robust genug sein muss, um kosmischer Strahlung standzuhalten, und möglichst wenig Energie verbrauchen darf. Crex ist, könnte man sagen, sehr klug und äußerst dumm zugleich.

Unterwasserdrohnen für die Pipeline-Wartung

Es gibt am Bremer DFKI ein mächtiges Becken, in dem Unterwasserdrohnen selbstständig ihren Weg an Pipelines entlang suchen, um bald schon autonom solche Leitungen warten und reparieren zu können.

Doch nirgendwo sonst kommt man einer Science-Fiction-Fantasie so nahe wie hier, in der Weltraumhalle. Es gibt hier das Modell einer Raumstation mit einem humanoiden Roboter darin, den Wissenschaftler mittels eines Exoskeletts aus der Ferne steuern können. Es gibt Charlie, einen Roboter, der sich wie ein Affe auf allen vieren fortbewegt.

Und es gibt Crex, der sich nach fünf Minuten mit seinen tastenden Schritten allein ganz nach oben bewegt hat, auf seinem eigenen Weg. Doch als er es nun geschafft hat, auf seiner selbst gefundenen Route, steht er gleichsam ratlos da wie jemand, der selbst keinen Plan und keine Ideen hat. Jedenfalls: noch nicht.

Künstliche Intelligenz ist kein neues Phänomen. Die wichtigsten Meilensteine von über 70 Jahren Forschung. Quelle: Getty Images/iStockphoto

KI: Sieben Stationen der Entwicklung

Auch wenn es die jüngsten raschen Fortschritte und die Debatte über ihre Folgen so erscheinen lassen: Künstliche Intelligenz ist kein neues Phänomen. Seit mindestens 70 Jahren arbeiten Forscher an ihrer Entwicklung – und streiten darüber, ob es sie geben kann. Die wichtigsten Meilensteine ihrer Entwicklung:

1950 – Der Turing-Test: Mit einem Test will der Mathematiker Alan Turing prüfen, ob ein Computer über eine menschenähnliche Intelligenz verfügt. Dabei kommunizieren Testpersonen mit unsichtbaren Gesprächspartnern – und müssen anschließend entscheiden, ob es sich um einen Menschen oder einen Computer handelte. Der Computer hat den Test bestanden, wenn ihn mindestens 30 Prozent nicht erkannt haben. Es ist umstritten, ob der Test schon mal bestanden wurde.

1956 – “Artificial Intelligence“: In einem Forschungsantrag verwendet der Informatiker John McCarthy erstmals den Begriff künstliche Intelligenz.

1966 – Eliza: Der deutsch-amerikanische Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelt Eliza, ein psychotherapeutisches Dialogprogramm, das Patienten mittels allgemeiner Phrasen die Illusion von Empathie vermittelt.

1979 – Das Backgammon-Duell: Erstmals verliert ein menschlicher Meisterspieler in einem Strategiespiel gegen einen Computer: Das Backgammon-Programm des deutsch-amerikanischen Informatikers Hans Berliner triumphiert gegen Weltmeister Luigi Villa.

1996 – Der Schach-Triumph: Dem IBM-Computer Deep Blue gelingt es als erster Maschine, eine einzelne Schach-Partie gegen einen amtierenden Weltmeister, Garri Kasparow, zu gewinnen. Im Jahr darauf entscheidet Deep Blue auch einen ganzen Wettkampf aus sechs Partien gegen Kasparow für sich.

2011 – Jeopardy: Das IBM-Programm Watson tritt in der US-Spielshow Jeopardy an – und siegt gegen zwei erfahrene Erfolgsspieler. Watson kann Antworten auf Fragen geben, die ihm zuvor in natürlicher Sprache gestellt werden. Ebenfalls in diesem Jahr bringt Apple seine Sprachassistentin Siri auf den Markt.

2016 – Go: Das Google-Programm AlphaGo besiegt den Spitzenspieler Lee Sedol in Go, einem chinesischen Brettspiel. Der Triumph gilt als Einschnitt, weil es bei Go fast unendlich viele Züge gibt – AlphaGo deshalb auch die Spielidee verstehen musste.

Von Thorsten Fuchs