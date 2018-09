Hannover

Der Soap-Star schrieb via Instagram: „Du bist meine perfekte Welt. Danke für das erste gemeinsame Jahr zusammen. Ich liebe dich“, und gab so seine Beziehung bekannt. Sein Partner heißt Dominik Schmitt und ist Flugbegleiter. Im „RTL“-Mittagsmagazin haben sich die beiden erstmals zu ihrer Liebe geäußert.

Kennengelernt hat sich das Paar auf der Münchner Wiesn. „Ich war auf dem Weg zum Anstich der Wiesn nach München und habe das mit Standort über meine Insta-Story gepostet. Darüber ist Dominik auf mich aufmerksam geworden und hat mich angeschrieben“, sagt der Schauspieler.

Schmitt wusste zuerst gar nicht, was Steinhöfel beruflich macht, konnte darum nicht verstehen, warum es bis zum ersten Date so lange gedauert hat. „Ich hab am Anfang gar nicht verstanden, warum er so reserviert war, bis er mir gesagt hat, was er beruflich macht. Dann konnte ich es besser nachvollziehen“, teilt Schmitt dem Fernsehsender „RTL“ mit.

Seitdem sind Steinhöfel und Schmitt unzertrennlich. Der Schauspieler bringt ihre Partnerschaft auf den Punkt: „Alles in allem führen wir eine ausgewogene, ganz normale Beziehung mit viel Harmonie und Liebe.“

Von RND/ka