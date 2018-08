Offenbach

Nach der Hitze der vergangenen Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Nacht von Donnerstag auf Freitag Sturmböen und einen Orkan. Am Donnerstagabend könnte sich das Windfeld im Norden Frankreichs bilden und dann bis Mitternacht über Belgien und Holland nach Deutschland ziehen. Am frühen Freitagmorgen wäre es dann an der deutschen Nordseeküste. Der DWD rechnet mit Böen die rund 100 km/h schnell sind.

In Berlin und Brandenburg kann es ab dem Nachmittag ungemütlich werden: Der DWD hat am Donnerstag vor orkanartigen Böen und heftigem Starkregen gewarnt. Es besteht „erhöhte Unwettergefahr“, wie es in einer Unwetterwarnung hieß. In Brandenburg ist ab dem Nachmittag von Westen her mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Diese ziehen bis zum frühen Abend nach Osten ab. Für den Süden könne man noch keine Angaben machen, sagte eine DWD-Sprecherin.

Lokal kann es heftig regnen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, größerem Hagel und Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde. Die Gewitter sollten auch in der Nacht und während des frühen Freitagmorgens anhalten.

Nordrhein-Westfahlen muss mit Starkregen rechnen. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter und Hagelschauer werden erwartet. Der genau Verlauf kann nicht bestimmt werden, aber das Unwetter könnte von der Eifel bis zum Niederrhein und auch nach Ostwestfalen ziehen.

Osten bleibt sonnig, Rekordwerte in Brandenburg

Der Osten bleibt dabei noch weitgehend sonnig mit Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad. Im Norden und Westen dürften die Maximalwerte zwischen 25 und 30 Grad liegen. Erst in der Nacht zum Freitag verlagern sich die Gewitter dann auch in den Osten und Südosten des Landes.

Am Mittwoch wurden die höchsten Werte in der Region Berlin-Brandenburg gemessen. Am heißesten war es demnach in Langenlipsdorf, etwa 70 Kilometer südlich von Berlin, mit 38,4 Grad. Den Jahresrekord hält mit 39,5 Grad weiterhin Bernburg in Sachsen-Anhalt, gemessen am 31. Juli.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag zogen vor allem im Südosten erste Gewitter auf. Auch im Rest Deutschlands regnete es vereinzelt. Größere Überflutungen oder Unwetterschäden wurden jedoch zunächst nicht gemeldet. Am frühen Morgen sanken die Temperaturen im Nordosten auf 21 Grad, im Emsland auf 13 Grad.

Von RND/dpa/dwd