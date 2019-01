Berlin

Weil ihn das ständige Husten seines Bettnachbarn störte, griff ein 79-Jähriger in einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Neukölln mit dem Gürtel eines Bademantels an. Wegen Totschlags muss der Senior nun für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Er sei nach drei schlaflosen Nächten zum Bett des 77 Jahre alten Opfer gegangen, habe ihm einen Gürtel um den Hals gelegt, die Schlaufe zugezogen und dem Mann dann noch ein Kissen auf das Gesicht gedrückt, begründete das Landgericht am Donnerstag. Es sei von einer spontanen Tat auszugehen.

Der deutsche Angeklagte hatte gestanden und erklärt, er habe das heftige und ununterbrochene Husten des 77-Jährigen nicht mehr ertragen. „Ich hatte keine Nerven mehr, bin durchgedreht“, so der frühere Handwerker, der sich erstmals in seinem Leben in einem Strafprozess verantworten musste.

Zwei Wochen lang habe ihn der Mitbewohner, mit dem er sich in den 16 Monaten zuvor gut verstanden habe, um den Schlaf gebracht. Er habe immer wieder um ein anderes Zimmer gebeten. „Aber meine Beschwerden bei der Heimleitungen brachten überhaupt nichts.“

Mildernde Umstände für Täter

Das Gericht ging davon aus, dass der Senior zur Tatzeit vermindert schuldfähig war. Juristisch sei von einem minderschweren Fall des Totschlags auszugehen, sagte der Vorsitzende Richter. Bei der Höhe der Strafe sei auch berücksichtigt worden, dass der 79-Jährige von Krankheiten gezeichnet und halbseitig gelähmt ist.

Es liege zudem ein „gewisses Organisationsverschulden“ der Einrichtung vor. Auf die Beschwerden des Angeklagten „hätte man reagieren müssen“. Für die schreckliche Tat aber sei allein der 79-Jährige verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Strafe von fünfeinhalb Jahren Haft plädiert. Der Verteidiger stellte keinen konkreten Antrag. Der Angeklagte, der am Morgen nach der Tat festgenommen wurde, befindet sich derzeit im Haftkrankenhaus. Möglicherweise könne später über eine Haftverschonung nachgedacht werden, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von RND/dpa