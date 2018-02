Vater-Mörder aus Psychiatrie ausgebrochen

Andernach/Emmendingen. Ein verurteilter Mörder, der in Rheinland-Pfalz in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war, ist seit sechs Tagen auf der Flucht. Das sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Mittwochmorgen. Bei einem Arztbesuch konnte der 34-Jährige am Donnerstag fliehen, obwohl er von Personal begleitet wurde. Der Mann, der seinen Vater mit einer Axt ermordet hat und als gewalttätig gilt, wurde 2005 in der Psychiatrie untergebracht.

Er ist nicht der einzige Straftäter, nach dem die Polizei derzeit fahndet: Die Beamten in Freiburg suchen weiterhin nach einem Mann, der ebenfalls vergangene Woche aus einer Psychiatrie ausgebrochen ist. Die Fahndung sei bisher ohne Erfolg gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der 36 Jahre alte Mann war im sogenannten Maßregelvollzug im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen untergebracht und nutzte demnach einen von der Krankenhausleitung genehmigten Ausgang innerhalb der Mauern der Einrichtung zur Flucht.

Auch dieser Straftäter konnte ausbrechen. Quelle: Polizei Freiburg

Im Oktober 2016 war der Mann im badischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit dem Auto auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner zugerast. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Ihr Begleiter wurde von dem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Das Landgericht Freiburg verurteilte den Mann zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft. Wegen einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung musste er zusätzlich in die Psychiatrie.

Von RND/iro/dpa