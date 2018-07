Soest

Bei dem Sturz von einer Sperrmauer in den Möhnesee ist eine Elfjährige lebensgefährlich verletzt worden und ihr Vater gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 43-Jährige sich und seine Tochter töten wollte. Zeugen hatten am Samstagabend beobachtet, wie zwei Menschen von der etwa 40 Meter hohen Mauer in das Ausgleichsbecken der Talsperre stürzten.

Am späteren Abend habe sich die Mutter bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass ihr in Trennung lebender Ehemann die gemeinsame Tochter abgeholt habe, um mit ihr den Tag zu verbringen.

Über einen Internetdienst habe ihr der 43-Jährige dann mitgeteilt, dass er sich das Leben nehmen wolle. Als sich die Mutter bei der Polizei meldete, war die Drohung nach Darstellung der Sicherheitskräfte bereits traurige Gewissheit. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

