London

Bei der Fahndung nach einem Verdächtigen mit großer Ähnlichkeit mit „Friends“-Darsteller David Schwimmer hat die britische Polizei einen Erfolg verbucht. Sie hatte im Oktober Aufnahmen einer Überwachungskamera online veröffentlicht, die zeigten, wie der Ladendieb eine Schachtel mit Dosen aus einem Restaurant in Blackpool trug – und damit einen viralen Hit gelandet. Facebook-Nutzern fiel die Ähnlichkeit des Verdächtigen mit Ross Geller auf, der von Schauspieler David Schwimmer in „Friends“ gespielten Figur.

Daraufhin schaltete sich Schwimmer ein: Auf Twitter postete er ein Video, das ihn zeigt, während er durch einen Supermarkt streift, in den Händen einen Pappkarton mit Bierdosen. Dazu schrieb er: „Polizisten, ich schwöre, ich war’s nicht. Wie ihr sehen könnt, war ich in New York.“

„Friends“-Star David Schwimmer beweist Unschuldigkeit auf Twitter

Die Polizei in Lancashire erklärte am Dienstag, ein 36-Jähriger sei in London unter Diebstahlsverdacht festgenommen worden. Die Beamten twitterten: „Danke für die Unterstützung, besonders @DavidSchwimmer!“

Von RND/hsc