Bayreuth

Die Ermittlungen im Fall Peggy schreiten voran: Der 41-jährige Verdächtige Manuel S. hat gestanden, den leblosen Körper von Peggy in ein Waldstück gebracht zu haben. Das teilten die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Freitag mit.

Ein namentlich bekannter Mann soll Manuel S. das tote Mädchen in einem Bushäuschen übergeben haben. S. will anschließend noch versucht haben, Peggy wiederzubeleben – ohne Erfolg. Er habe sie dann in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum gelegt und in das Waldstück in Thüringen gebracht. Peggys Schulranzen und ihre Jacke habe er wenige Tage später verbrannt.

Beschuldigter sitzt nicht in Haft

Der Beschuldigte befindet sich den Ermittlern zufolge derzeit zu Hause. Ihm werde Mord vorgeworfen. Es gebe derzeit jedoch keinen dringenden Tatverdacht – das wäre ein Haftgrund. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Es sei nach wie vor eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro ausgesetzt. Zur Todesursache wollten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Auch zu dem Mann, der Peggys Leiche an S. übergeben hatte, äußerten sich die Ermittler „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.

Erst vergangene Woche war Bewegung in den mysteriösen Fall gekommen: Die Polizei hatte mehrere Anwesen des 41 Jahre alten S. durchsucht. Der Mann sei bereits früher zum „relevanten Personenkreis“ im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Peggy gezählt worden, hieß es.

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 war die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später – Anfang Juli 2016 – fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt.

Von RND