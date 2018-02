Hoch auf dem närrischen Wagen

Köln/Düsseldorf/Mainz. Hunderte Tonnen Süßigkeiten, Umzüge mit Motivwagen und Gedränge in den Kneipen: Am Donnerstag beginnt in vielen Städten Deutschlands der Ausnahmezustand. Mit Weiberfastnacht brechen die tollen Tage an, die bis Aschermittwoch dauern. Schon jetzt wurden einige Wagen vorgestellt – viele davon zeigen politische Motive: Reichlich Platz wird Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Regierungsbildung rund um die Große Koalition in Berlin eingeräumt. Sowohl in Köln als auch in Mainz wird die Regierungschefin gleich mehrfach als Karikatur zu sehen sein – unter anderem als lahme Schildkröte. Das erwartet die Besucher am Rosenmontag:

Von rnd/dpa