London

Ein in der Themse verirrter Beluga-Wal frisst Tierschützern zufolge ordentlich und schwimmt kräftig. Der Wal sei in der Lage, sich im Wasser schnell zu bewegen und zu tauchen, teilte die Organisation RSPCA am Mittwoch mit. Sie hoffe, dass er aufs offenen Meer zurückkehren werde.

Der Wal zog am Vortag viel Aufmerksamkeit auf sich, als er in dem britischen Fluss auftauchte. Er wurde dort bei Gravesend gesichtet, 50 Kilometer östlich von London. Gewöhnlich leben Belugas weiter nördlich in arktischen Gewässern.

„Im Moment gibt es keine großen Sorgen um das Wohlergehen des Tiers“, teilte RSPCA mit. Die Schiffe in der Nähe hätten die Bitte befolgt, sich von dem Wal fern zu halten.

Von RND/AP