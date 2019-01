Marl

Unbekannte haben eine verschnürte, wie ein Mensch aussehende Kunststoffpuppe in den Wesel-Datteln-Kanal geworfen. Sie schwamm in Decken gehüllt und mit Klebeband umwickelt in einer hockenden Haltung im Wasser, berichtete die Polizei.

Eine Spaziergängerin machte den makabren Fund am Samstag bei Marl (Kreis Recklinghausen) und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als Kriminalbeamte das Paket öffneten, kam eine rund 1,50 Meter große Puppe zum Vorschein, hieß es.

Jemand habe sich mit der täuschend echt aussehenden „Wasserleiche“ offenbar große Mühe gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Angaben dazu, wie und warum das verschnürte Bündel im Kanal landete, gibt es nicht.

Von RND/dpa