Berlin

Polizei und Landeskriminalamt suchen in Berlin nach einem verurteilten Vergewaltiger, der nach einem Ausgang im offenen Vollzug nicht wieder ins Gefängnis zurückgekehrt ist. Das berichtet der „Tagesspiegel“, entsprechende Informationen habe ein Justizsprecher am Donnerstagvormittag bestätigt. Demnach saß der Mann seit 2001 im Gefängnis und ist seit 2011 in Sicherungsverwahrung in der Haftanstalt Tegel untergebracht.

Von RND