Obwohl er seine Unschuld beteuerte, wurde ein 33-Jährige nun im sogenannten Hexenkessel-Prozess verurteilt: Er soll bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen eine 18-jährige Zuschauerin schwer an den Beinen verbrüht haben, indem er sie in einen Kessel mit heißem Wasser stellte.