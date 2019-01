Aachen

Ein 17-Jähriger hat am Mittwochabend in Aachen vier Polizisten verletzt. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann beim Einschlagen einer Glastür selbst verletzt. Als die alarmierten Beamten ihn im Rettungswagen angurten wollten, sei er „völlig ausgerastet“, wie es in dem Bericht weiter hieß. Auf der Straße sei der Mann handgreiflich geworden, er habe vier Polizisten leicht verletzt. Erst mehrere weitere Beamten hätten den 17-Jährigen „unter Anwendung körperlicher Gewalt“ unter Kontrolle bringen können, er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann die Wohnungstür einschlug und aggressiv geworden sei, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei solle eine Blutprobe zeigen, ob der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Von RND/dpa