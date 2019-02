Eine junge Aktivistin muss für neun Monate in Haft, weil sie bei der Räumung des Hambacher Forstes Widerstand geleistet hat. Das Skurrile an der Geschichte: Die Identität der Frau, die auf 18 bis 21 Jahre alt geschätzt und in der Szene „Eule“ genannt wird, bleibt auch im Prozess ungeklärt.