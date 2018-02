War es Mord?

Karlsruhe. Zeugen beschrieben den Tauentzien als Schlachtfeld aus Glassplittern, Autotrümmern, Öl und Blut. Mittendrin auf der abgesperrten Berliner Einkaufsmeile: Der auf der Seite liegende, rosafarbene Jeep des 69-jährigen Michael Warshitsky. Sein Wagen war nach einem Rammstoß des getunten Audis von Hamdi H. (28) rund 70 Meter durch die Luft geschleudert worden – der Rentner starb noch im Auto. Die tödliche Kollision war das Ergebnis eines Rennens, das sich H. am 1. Februar 2016 mit Marvin N. (25) mit Tempo 160 mitten in der Berliner City geliefert hatte. Das Berliner Landgericht verurteilte die beiden Raser vor einem Jahr Aufsehen erregend: Zu lebenslanger Haft wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Aus Sicht der Richter hatten H. und N. „mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz” gehandelt. Sie hätten zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen, um zu gewinnen. Die Richter hoben ausdrücklich auf das Vorleben der beiden Männer in der Raserszene ab. Es wäre ihnen um den Kick und das Ansehen gegangen. Dagegen legten die Verurteilten Revision ein (Az.: 4 StR 399/17).

Sohn des getöteten Rentners erschien als Nebenkläger

Seit gestern klopft der Bundesgerichtshof (BGH) das Berliner Urteil, das unter Juristen und Verkehrsexperten umstritten ist, ab. Dabei geht es insbesondere um die Feststellung des „bedingten Vorsatzes“ anstelle der „bewussten Fahrlässigkeit“. Kann man jemandem Vorsatz unterstellen, der ohne Rücksicht auf mögliche Opfer durch die City rast? Der Sohn des getöteten Jeep-Fahrers erschien als Nebenkläger. Die Verteidiger der beiden Verurteilten forderten von den Karlsruher Richtern gleich zu Beginn der Verhandlung eine Aufhebung des Urteils wegen mehrerer Rechtsfehler.

Egal, wie die Bundesrichter entscheiden: Auswirkungen wird ihr Beschluss haben. Wird das Berliner Urteil bestätigt, müssten nicht nur Unfallfahrer in illegalen Wettrennen künftig mit schärferen Urteilen rechnen. „Dann könnten auch andere Raser-Unfälle mit Toten oder Verletzten als Mord oder versuchter Mord gewertet werden“, sagt Verkehrsrechtspezialist Andreas Krämer vom Deutschen Anwaltverein (DAV). Das hätte abschreckende Wirkung, hofft Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Denn die Aggressivität im Straßenverkehr nehme zu: „Jeder dritte Getötete auf deutschen Straßen wird auf Drängeln, Schneiden, Überholen und zu hohes Tempo zurückgeführt.“

Brockmann sagt aber auch, dass er die Verurteilung der Raser wegen Totschlags „schon mutig“ und besser gefunden hätte. Denn wenn der BGH das Urteil kippt, könnte der Schuss nach hinten losgehen: „Das wäre ein furchtbares Signal für alle Raser. Die würden nur wahrnehmen: Das Urteil ist gekippt.“ Am 1. März werden die Bundesrichter ihre Entscheidung verkünden.

Von Thoralf Cleven / RND