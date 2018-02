Was haben Sie gegen Anzüge, Marek Andryszak?

Herr Andryszak, Sie verkaufen mit Ihrem Unternehmen Reisen in die ganze Welt. Wo machen Sie denn persönlich am liebsten Urlaub?

Wenn ich ohne Kinder verreise, fahre ich gern in Städte, die in Meeresnähe liegen. Jetzt habe ich gerade Faro besucht. Ich bin gern in Städten, aber es muss auch etwas Schönes drum herum sein, weil ich mich sehr gern bewege. Am liebsten das Meer. Es können aber auch Berge sein.

Können Sie denn im Urlaub richtig entspannen, oder achten Sie ständig darauf, was man als Reiseveranstalter noch alles verbessern könnte?

Bin ich allein unterwegs, eher nicht. Aber wenn ich mit meinen Kindern in den Urlaub fahre, dann ja. Sie sollen Spaß haben, weshalb wir in Hotels mit kinderfreundlicher Infrastruktur gehen. Dann schaue ich schon mit einem beruflichen Auge auf alles: Ist das Zimmer gut ausgestattet, gibt es etwas an den Abläufen zu verbessern? Wenn ich etwas gefunden habe, was man wirklich verbessern kann, spreche ich schon mit dem Produktmanager darüber.

Ist die Art und Weise, wie Sie reisen, repräsentativ für Ihre Kunden?

Ich glaube schon, denn ich mache einmal im Jahr mit meinen Kindern eine typische Pauschalreise, so wie man sie sich vorstellt. Wir kommen am Flughafen an, steigen in den Bus, fahren ins Hotel, verbringen da etwa eine Woche und fahren dann mit dem Bus wieder zum Flughafen – und zwischendurch kommen noch ein, zwei Ausflüge hinzu.

Also kein Luxusurlaub als Unternehmenschef?

Nein. Nächstes Jahr machen wir zum Beispiel einen Campingurlaub in Spanien. Mit einem ganz normalen Tui-Camper, so wie man sie in vielen Ländern auf der Welt bekommt. Und der ist nicht vergoldet.

Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, seine Reise zu buchen. Was ist besser, im Reisebüro oder online?

Das ist häufig eine Typ- und Altersfrage und hängt auch davon ab, welchen Urlaub ich möchte. Einfache Pauschalreisen oder nur ein Hotel oder einen Flug kann man bequem über das Internet buchen. Aber wer eine zusammengestellte Reise möchte, vielleicht eine Rundreise, die aus verschiedenen Reisebausteinen besteht, der ist im Reisebüro definitiv besser dran. Ein solcher Trip ist komplexer in den Abläufen und dadurch beratungsintensiver. Wenn ich drei, vier Hotels zusammenstelle, möchte ich schon wissen, wie lange es sich lohnt, in einer Region zu bleiben.

Was kann denn eine Reisebüromitarbeiterin bieten, was ein programmierter Algorithmus nicht hat?

Persönliche Erfahrung. Das ist genau das, was die Qualität im Reisebüro gegenüber einer maschinellen Beratung ausmacht. Die Mitarbeiter dort können Ihnen nicht nur empfehlen, welches Hotel und welcher Zimmertyp für sie passend ist, sondern sie können Ihnen auch verraten, wie sich das vor Ort anfühlt und welche Eindrücke und Erlebnisse auf einen warten. Das bedeutet sehr viel! Erfahrene Reisebüromitarbeiter haben in der Regel mindestens 500 Hotels gesehen und kennen die beliebtesten Reiseziele persönlich.

Und dennoch buchen viele Ihrer Kunden online. Was ist denn der Vorteil?

Dass ich das schnell und zu jeder Zeit von zu Hause aus erledigen kann. Ich muss nicht vor die Tür gehen und kann das auch am Sonntag machen. Einen Preisvorteil gibt es aber im Internet nicht. Ein- und dieselbe Reise kostet das Gleiche, egal ob im Reisebüro, am Flughafen oder im Internet. Ob ich online oder offline buche, ist gerade in Deutschland zumeist noch eine Altersfrage: Wenn ich mich mit 18- oder 19-Jährigen unterhalte, wird mir oft die Frage gestellt, wofür man Reisebüros braucht. Dennoch wird es hierzulande noch lange Reisebüros geben, denn noch erzielen wir hier 80 Prozent unseres Umsatzes.

Marek Andryszak Quelle: Agnieszka Krus

Sie tragen heute ein schwarzes Hemd, aber normalerweise kleiden Sie sich eher leger und nicht, wie man sich einen Unternehmenschef vorstellt. Was haben Sie gegen Anzüge?

Ich ziehe in der Regel das an, was mir gefällt, und Anzüge trage ich ungern. Sie sind unbequem. Ich finde Themen wie Kleidung und Dresscode überbewertet, weiß aber natürlich, dass es für viele eine große Rolle spielt. Ein Beispiel: Als ich vor zehn Jahren bei Tui Polen anfing und in Warschau zum Friseur ging – damals ging ich noch ab und zu zum Friseur (lacht) –, hatte ich Jeans und T-Shirt an, und die Friseurin duzte mich. Als ich zwei Monate später wieder hinging und einen Anzug trug, hat sie mich gesiezt. Aber ich bin dieselbe Person. Da merkt man, wie wichtig der Dresscode oft noch ist. Ich finde das irritierend. Ist es nicht egal, was man trägt?

Vielen offenbar ja nicht.

Stimmt. Ich gehe nachher noch in die Tui-Aufsichtsratssitzung. Da passe ich mich schon an. Aber ansonsten finde ich, im beruflichen Miteinander hier mit meinen Kollegen ist es vollkommen bedeutungslos, was ich trage.

Steht denn Ihre lockere Kleidung auch für eine lockere Unternehmensführung?

Meistens ist es ja so, dass Menschen, die sehr stark auf Regeln achten und diesen entsprechen wollen, auch von anderen verlangen, dass sie Regeln einhalten. Ich erwarte auch, dass meine Kollegen bestimmte Regeln achten. Es ist ja nicht so, dass ich sage, Hauptsache, wir haben Spaß – wir sind schließlich kein karitatives Unternehmen, sondern müssen Gewinne erzielen. Für mich ist etwa die Regel wichtig, dass wir einhalten und abliefern, was wir versprechen. Wie wir dabei aussehen, ist mir persönlich egal, wir können auch mal fluchen. Hauptsache, wir respektieren einander – und das Ergebnis stimmt.

Ihre Mitarbeiter können Ihnen also auch widersprechen?

Das will ich sogar. Ich will unbedingt, dass sie widersprechen. Ich kann ja gar nicht alles besser wissen, und ich kann auch nicht alles allein entscheiden. Klar: Es gibt Entscheidungen, die ich treffen muss. Und auch treffen will. Aber wenn ich dabei bin, Quatsch zu produzieren, müssen meine Mitarbeiter mir widersprechen. Unbedingt.

Eine solche Diskussion kann dann aber nicht ewig währen, oder?

Nein. Wenn eine Entscheidung einmal gefällt ist, dann erwarte ich, dass wir sie mit voller Kraft umsetzen. Die Zeit für Diskussionen war vorher. Darin liegt in Unternehmen häufig das Problem: Es wird im Vorfeld zu wenig kontrovers diskutiert, dann wird eine Entscheidung getroffen und am Ende wird alles dafür getan, um zu zeigen, dass diese Entscheidung falsch war. Das funktioniert einfach nicht.

In wenigen Tagen beginnt die Tourismusmesse ITB in Berlin. Was sind die Trendreiseziele?

Die beliebtesten Reiseziele sind weiterhin Spanien und Griechenland. Überraschend stark kommt die Türkei zurück, ebenso Ägypten und Tunesien. Auf der Fernstrecke, die im Winter viel bedeutender ist als im Sommer, stehen im Moment die Malediven sehr hoch im Kurs. Auch Thailand, Südafrika und Jamaika wachsen stark. Seit einigen Jahren steigt auch die Nachfrage nach Mauritius kontinuierlich, was daran liegt, dass dieses Luxusziel von einst mittlerweile für die meisten erschwinglich geworden ist.

Reisen sollen ja immer auch Träume erfüllen, sie sollen vom Alltag ablenken. Ist das in Zeiten des Terrors überhaupt noch möglich?

Aber ja! Fühlen Sie sich im Urlaub unentspannt, weil Sie an Terror denken? Mir geht es nicht so. Trotz eines weltweit gestiegenen terroristischen Risikos, ist das Gefährlichste am Urlaub immer noch der Weg mit dem Auto zum Flughafen. Auch wenn das Thema Sicherheit wichtiger geworden ist, bin ich mir sicher, dass die allermeisten Kunden im Urlaub sehr gut entspannen können.

An welchen Ort der Erde wollen Sie unbedingt noch reisen?

Ich möchte auf jeden Fall mal nach Zentralafrika, und das unbedingt mit den Kindern. Sie sind zu einem Viertel Kongolesen, da sollten wir schon irgendwann mal die Region des Opas besuchen.

Die einstige Luxusinsel ist mittlerweile erschwinglicher – hat jedoch nichts von seiner Anziehungskraft verloren: Mauritius ist eins der beliebtesten Reiseziele. Quelle: tmn

Individueller, nachhaltiger, aber auch billiger: Die Zukunft des Tourismus Einmal im Jahr trifft sich die Tourismusbranche in Berlin, um über Trends, Herausforderungen und neue Techniken zu informieren und zu diskutieren. Die Veranstalter der Reisemesse ITB, die vom 7. bis zum 11. März öffnet, erwarten nach eigenen Angaben rund 10 000 ausstellende Unternehmen und Organisationen aus mehr als 180 Ländern sowie bis zu 110 000 Fachbesucher. Partnerland der Reisemesse ist in diesem Jahr Mecklenburg-Vorpommern. Ein zentrales Thema wird der Massenandrang auf bestimmte Tourismusziele sein, der sogenannte Overtourism. Im vergangenen Jahr etwa protestierten Einwohner unter anderem in Venedig, Barcelona und Palma de Mallorca dagegen, dass der Zustrom von Urlaubern Preise und Mieten in die Höhe treibt, die Innenstädte ihren Charakter verlieren und mit Nebenwirkungen wie Lärm und Müll zu kämpfen haben. Aber auch die Digitalisierung der Reisebranche, Verkehrsmittel wie Drohnentaxis oder die Topziele des kommenden Urlaubssommers sind zentrale Themen der Messe. Neben Thomas Cook, Alltours und anderen ist Tui Deutschland als größter deutscher Reiseanbieter ebenfalls auf der ITB vertreten. Für Marek Andryszak ist es die erste ITB in seiner neuen Funktion: Der 44-Jährige ist seit Juli des vergangenen Jahres Vorsitzender der Geschäftsführung der Tui Deutschland GmbH. Die Gesellschaft mit Sitz in Hannover beschäftigt rund 4500 Mitarbeiter und steuert sämtliche Vertriebs- und Veranstalteraktivitäten in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Der neue Vorsitzende hat bei Tui bereits mehrere Stationen hinter sich: Im Jahr 2000 stieß Andryszak als Trainee zum Unternehmen. Zwischen 2001 und 2008 besetzte der Vater von drei Kindern unterschiedliche Posten bei Tui Deutschland, bevor er 2008 zum Schwesterunternehmen nach Polen wechselte. Ein Jahr später übernahm der gebürtige Pole, der 1988 als 15-Jähriger mit seinen Eltern nach Deutschland kam, den Vorsitz der Geschäftsführung. In dieser Funktion blieb Andryszak, bis er 2016 nach Deutschland zurückkehrte. In die Zukunft des Reisens blickt Marek Andryszak übrigens ganz entspannt. “Ich glaube nicht, dass sich sehr viel ändern wird. Natürlich: Flugzeuge werden weniger Kerosin verbrauchen, umweltfreundlicher und leiser sein und vielleicht auch ein wenig schneller.“ Und er glaubt, dass die Individualität des Reisens, die persönlich zugeschnittenen Angebote, weiter zunehmen werden. “Es wird mit Sicherheit noch mehr maßgeschneiderte Reisen geben, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Zielgruppen noch besser entsprechen.“ Zum Mond oder zum Mars wird es aber mit der Tui nicht gehen. “Ich halte das nicht für Spinnerei. Das wird kommen“, sagt Andryszak. “Aber es wird eine absolute Nische bleiben. Allein schon wegen des finanziellen Aufwands.“ Wenn er zwischen der Arbeit in Deutschland und in Polen vergleichen soll, sieht Andryszak, der in seiner Freizeit als Ausgleich gern Rad fährt und spazieren geht, vor allem Unterschiede in der ihm so wichtigen Streitkultur. “In Deutschland ist die Art der Auseinandersetzung angenehmer. Sie ist zwar manchmal anstrengender, weil man oft jedes Detail durchnudeln muss“, sagt er. “Aber es wird offener diskutiert.“ Ins Schwärmen gerät der Reiseexperte Marek Andryszak besonders, wenn er vom Meer erzählt. “Ich liebe das Rauschen. Das klingt vielleicht abgegriffen, aber das ist ja ein Geräusch, dem man sonst nicht begegnet. Ein Geräusch, das einen beruhigenden, gleichbleibenden Pegel hat.“

Von Kristian Teetz